Ebersbacher Handgranate war nicht echt

In einem Paket fand ein Ebersbacher am Freitag eine Handgranaten-Attrappe. (Symbolbild) © dpa

Seifhennersdorf/Ebersbach-Neugersdorf. Am Freitagmittag hatte ein Ebersbacher eine mutmaßliche Handgranate zum Polizeistandort Seifhennersdorf gebracht, die er in einem Paket ungewollt mit der Post erhalten hatte. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes nahmen sich des Objektes an. Die Granate stellte sich als Attrappe heraus, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Die Ermittlungen des örtlichen Kriminaldienstes dauerten an, heißt es dazu in einer Presseerklärung. Ob es zu den Hintergründen der Tat eine Spur oder konkrete Ermittlungsansätze gibt, dazu nahm die Polizei am Montag auf SZ-Nachfrage keine Stellung. (szo)

