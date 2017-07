Ebersbacher Firmen brauchen mehr Platz An der Mühlstraße werden zwei neue Lagerhallen gebaut. Schon bald soll hier Einzug sein.

Zwei neue Hallen entstehen an der Mühlstraße in Ebersbach. © Bernd Gärtner

Ebersbach-Neugersdorf. Zwei Leichtbauhallen entstehen derzeit an der Mühlstraße in Ebersbach. Hier bauen der Malerfachbetrieb Thomas Busch und die HZ Strassen- und Tiefbau GmbH. Beide Firmen sind in Ebersbach ansässig, in beiden sind die Lagerkapazitäten erschöpft. Für die neuen Hallen haben sie die Flächen hinter dem Supermarkt erworben.

Eine neue Lagerhalle mit Büroteil entsteht für den Malerfachbetrieb Busch. „Die Firma ist immer größer geworden, 52 Mitarbeiter zählt sie derzeit“, erklärt der Malermeister. Rund 200 000 Euro investiert Busch in das Gebäude. Er denkt, dass er es ab September nutzen kann. Die Parkplätze für die Firma auf diesem Areal entstehen jedoch erst im nächsten Jahr, schränkt Malermeister Busch ein.

Christian Hille ist schon Rentner, aber den Hallenneubau begleitet er noch für seinen Sohn Gunar Hille. Dieser ist Geschäftsführer der HZ Strassen- und Tiefbau GmbH. Im neuen Gebäude wird künftig Baumaterial gelagert, „alles, was man nicht draußen liegen lassen kann“, sagt Christian Hille. Aber auch Schalung und Bauzäune finden bald Platz in der Halle. Zwölf Meter breit wird sie, 35 Meter lang. Etwa 250 000 Euro investiert das Straßen- und Tiefbauunternehmen in den Neubau.

Die Montage dieser Halle wird voraussichtlich Ende August beendet sein. Ab Ende September oder Anfang Oktober soll sie genutzt werden können. Eine Alarmanlage soll künftig das Material in der Halle vor fremden Begehrlichkeiten schützen. Am Ausbau beider Hallen arbeiten vorwiegend ortsansässige Firmen mit.

Mit dem Hallenneubau erfährt das Areal an der Mühlstraße hinter dem Supermarkt auch optisch eine Aufwertung. An gleicher Stelle hat mehrere Jahrzehnte lang eine Baracke gestanden. Sie diente Lehrlingen aus Textilbetrieben im Oberland während ihrer Ausbildung als Wohnheim. Mit dem Verschwinden der Textilindustrie war auch das Wohnheim entbehrlich geworden. Nach der Wende wurde der Flachbau zeitweise als Jugendklub genutzt, verfiel jedoch zusehends. Im Frühjahr dieses Jahres ist das Gebäude abgerissen worden und machte Platz für Neues.

