Ebersbacher Firma baut neu Die Lutat Arbeitsbühnen und Maschinenhandel GmbH verlegt ihren Sitz in die Adam-Ries-Straße.

Das Gewerbegebiet Rumburger Straße © Thomas Eichler

Der Neubau des künftigen Firmensitzes der Lutat Arbeitsbühnen und Maschinenhandel GmbH Ebersbach hat begonnen. An der Adam-Ries-Straße, gleich neben der Aral-Tankstelle, wird ein Neubau errichtet. Das Areal im Gewerbegebiet an der Rumburger Straße in Ebersbach hat Geschäftsführer Jürgen Lutat von der Stadt Ebersbach-Neugersdorf erworben. Die Firma will ab Anfang 2018 ihren Firmensitz von der Hauptstraße in Ebersbach zur Adam-Ries-Straße verlegen.

Dort entsteht derzeit eine neue Halle. 35 mal 22 Meter wird sie groß. Der Geschäftsführer bezweckt mit dem Umzug nicht nur eine deutliche Verbesserung, was die Wahrnehmung und die Sichtbarkeit des Unternehmens angeht. Er erhofft sich daraus auch mehr Umsatz für die Firma. Vor allem aber freuen sich der Geschäftsführer und die fünf Mitarbeiter des Unternehmens auf bessere Arbeitsbedingungen und viel mehr Platz. Die Hubbühnen und Geräte, die vermietet werden, können künftig in einer Halle stehen. Damit sind sie vor Witterungseinflüssen im Sommer und im Winter gleichermaßen geschützt.

