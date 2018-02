Ebersbacher Firma baut im Gewerbegebiet Salzenforst MS Autoteile will sich erweitern und hat dafür bereits im Nachbarlandkreis Bautzen ein Gewerbegrundstück gekauft.

Symbolbild. © Uwe Soeder

Ebersbach-Neugersdorf. Für die Firma MS Autoteile in Ebersbach wird es zu eng in den Gewerberäumen in der Bergstraße. Das Unternehmen will seinen Online-Handel mit Fahrzeugteilen erweitern und hatte deshalb nach einem entsprechenden Gewerbegrundstück in der Oberlandstadt gesucht, um sich zu vergrößern. In Ebersbach-Neugersdorf war das Ansinnen allerdings aus verschiedenen Gründen nicht erfolgreich, dafür aber im Gewerbegebiet Salzenforst an der Autobahn 4. Für eine leere Fläche in diesem Gebiet hat die Stadt Bautzen nun die MS Autoteile aus Ebersbach als Käufer gefunden. Darüber informiert die Stadtverwaltung Bautzen. Der Finanzausschuss des Bautzener Stadtrates hatte dem Verkauf der Fläche für reichlich 100 000 Euro vor Kurzem zugestimmt.

Auf dem etwa anderthalb Fußballfelder großen Areal an der Autobahn sollen bald eine Lagerhalle, ein Haus für den Versand, ein Bürogebäude sowie eine Lackiererei mit Werkstatt entstehen.

Das Unternehmen MS Autoteile vertreibt Kfz-Teile für nahezu alle gängigen Marken und Baureihen. Die Teile können sowohl für das Autotuning als auch für den Ersatz von verschlissenen Teilen genutzt werden. Viele Liebhaber von Autos älterer Modelle und von Oldtimern sind Kunden bei dem Ebersbacher Onlinehandel, der unter anderem Teile wie Kupplungen, Bremsen, Stoßdämpfer sowie elektrische und Karosserie-Bauteile anbietet und vertreibt. Nach Kundenwunsch liefert der Onlinehändler die bestellten Autoteile auch direkt in die Werkstatt des Kunden, damit sie dort fachgerecht in den Wagen eingebaut werden können.

Das Ebersbacher Unternehmen hat 42 Mitarbeiter. Schon in diesem Frühjahr will die Firma mit den Bauarbeiten in der Nähe der Autobahn starten. Die Ansiedelung des Unternehmens füllt das Salzenforster Gewerbegebiet dann weiter. Nur noch ein 27 000 Quadratmeter großes freies Areal ist derzeit vorhanden, heißt es aus der Spreestadt Bautzen. (SZ/gla)

