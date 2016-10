Ebersbacher feiern Erdgasanschluss Die Stadtwerke haben zur Grillparty eingeladen. Sie hatte rund 800 000 Euro investiert.

Stadtwerke und Ebersbacher feierten mit einer Grillparty am Dorfgemeinschaftshaus den Anschluss ans Erdgasnetz. Nils Götzel stand am Grill. © André Braun

Am Ebersbacher Dorfgemeinschaftshaus hatte Fleischer Nils Götzel am Donnerstagabend den Grill angeworfen. Einen gasbetriebenen, das passte zum Anlass. Die Stadtwerke hatten nämlich die Ebersbacher eingeladen, um den Abschluss eines großen Projektes zu feiern. Seit dem vergangenen Jahr hatte der Energieversorger im Döbelner Ortsteil rund 4,5 Kilometer neue Gasleitungen verlegt, dazu noch 1,3 Kilometer Hausanschlüsse. Im Frühsommer waren die Arbeiten zu Ende gegangen. 15 der neuen Kunden hängen schon am Erdgasnetz, insgesamt lassen sich knapp 60 anschließen. „Wir hatten einen milden Winter und da sind viele Erdöltanks nicht leer geworden“, sagte Andreas Richter. Fachabteilungsleiter Netz bei den Stadtwerken.

Auch Ortschaftsrätin Christa Matz wird sich anschließen lassen. „Ich habe noch Öl im Tank. Aber ich lasse die Heizung noch in diesem Jahr umstellen“, sagte sie. Klaus-Dieter Weise hängt schon am Netz. „Ich hatte bisher Propangas. Der Mietvertrag für den Behälter ist im Sommer ausgelaufen“, sagt er. Er hofft, dass das Heizen mit Erdgas billiger wird. „Das weiß ich aber erst im kommenden Sommer.“

Die Einladung ins Dorfgemeinschaftshaus war auch als Dankeschön gedacht. „Es ist von der ersten bis zur letzten Minute gut gelaufen. Die Baufirma verdient ein großes Lob. Es gab keine Beschwerden. Und die Ebersbacher haben die Einschränkungen erduldet“, sagte Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. Die Stadtwerke waren mit ihren Plänen, Ebersbach ans Gasnetz zu bringen, gleich auf großes Interesse gestoßen. Eine Forderung der Ebersbacher gab es allerdings: Die erst vor wenigen Jahren sanierte Dorfstraße sollte nicht wieder aufgerissen werden. Die Stadtwerke entschieden sich deshalb, die Leitungen über 80 Prozent der Strecke mit dem sogenannten Bohrspülverfahren in die Straße zu bringen. Dazu wurden vor allen auf den gepflasterten Fußwegen Baugruben benötigt. Das hatte auch meist geklappt. Nur an einigen Stellen sei man auf Felsen gestoßen, sagte Andreas Richter. Der Anschluss von Ebersbach ans Erdgasnetz hat den Energieversorger rund 800 000 Euro gekostet.

