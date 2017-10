Ebersbach tritt der Wirtschaftsförderung bei Nun wurde die vorletzte Kommune im Kreis Mitglied. Nur Lampertswalde gehört noch nicht dazu.

Im ehemaligen Schlachthof Nahnhof residiert jetzt seit kurzem die Firma maricann, ein Hersteller von Cannabis für medizinische Zwecke. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Aufsichtsratschef Frank Neupold, der Oberbürgermeister von Coswig, war selbst in die Ebersbacher Ratssitzung gekommen, um für die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH (WRM) zu werben. Für die Gemeinde sei die Mitgliedschaft nicht nur für die Ansiedlung der Firma maricann im alten Schlachthof Naunhof von Vorteil. Auch die Breitbanderschließung wird von der Gesellschaft mit unterstützt, so Bürgermeisterin Margot Fehrmann. Ihr Kollege Neupold unterstrich die Strategie, dass die Beratung und Betreuung der kleinen Gemeinden Vorrang habe. Die Städte haben ihren eigenen Wirtschaftsförderer. Zwar werde in der Gemeinde Ebersbach schon ein guter Teil der Einnahmen durch Gewerbesteuern erwirtschaftet. „Aber wir sind auch eine Solidargemeinschaft, wir leben im Landkreis von den Einnahmen anderer“, so Neupold. Jährlich gibt es auch einen Wirtschaftstag.

Übernehmen fünf Prozent Anteil

Gemeinderat Lutz Kaiser wollte wissen, wie die WRM die Breitbanderschließung fördert. Das ist ja auch für Ebersbach jetzt wichtig. Frank Neupold: „Wir übernehmen fünf Prozent Eigenanteil und koordinieren auch den zukünftigen Ausbau für die Infrastruktur des Landkreises.“ Eine halbe Million Euro stelle der Landkreis seinen Kommunen fürs schnelle Internet zur Verfügung. Der zukünftige Bürgermeister und jetzige Gemeinderat Falk Hentschel interessiert sich dafür, wie die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Sachsen funktioniert. Der Landkreis wolle mit Lobbyismus beim Freistaat punkten, so Neupold. Denn schließlich ist jeder auf Investoren scharf. Immer wichtiger werden die richtigen Informationen, merkte Jens Kretzschmar an. Seine Firma habe schon gute Erfahrungen mit der WRM gemacht.

Der Beschluss zum Beitritt wurde am Ende einstimmig gefasst. 350 Euro zahlt Ebersbach nun als Stammkapital ein. Der jährliche Beitrag liegt bei 2250 Euro.

www.wirtschaftsregion-meissen.de

