Ebersbach muss nicht mehr bangen Die Anzahl der neuen fünften Klassen in den Oberschulen steht fest. Für eine Schule war es zuletzt noch mehr als knapp.

Seit dieser Woche wissen die Oberschulen und damit auch die Eltern, wie viele Schüler künftig in die fünfte Klasse starten. Laut Regionalschulamt kann die Oberschule „Am Schacht“ Großenhain mit 80 Schülern drei neue Klassen bilden, die Oberschule „Am Kupferberg“ bekommt 40 Schüler für zwei Klassen, die Oberschule Schönfeld macht mit 50 Schülern ebenfalls zwei Klassen auf. Nur eine Klasse mit 22 Schülern wird es in Ebersbach geben.

Dort stand die Zahl der Neuanmeldungen zuerst bei 19 Schülern. Damit hätte keine eigene Klasse gebildet werden können, denn der nötige Klassenteiler liegt bei 20 Schülern. „Wir standen kurz vorm Entzug der Mitwirkung durch die Schulbehörde“, so die Ebersbacher Bürgermeisterin Margot Fehrmann zur SZ. Doch da alle neuen Schüler eine Zweitwunsch-Schule angeben sollten, konnte das Regionalschulamt noch umschichten. Außerdem muss eine Schülerin nach SZ-Informationen die fünfte Klasse wiederholen. In der Oberschule Am Kupferberg hatten sich ursprünglich nur 32 Schüler angemeldet. Auch dort konnten nun mit 50 Schülern stabile Klassen gebildet werden.

