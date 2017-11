Ebersbach hat die erste Weihnachtsmesse Wem nach Kaufen, Basteln und Foto mit Weihnachtsmann oder einem Minikonzert mit Angelika Martin ist, der ist am Sonnabend und Sonntag auf der Weihnachtsmesse im OKV Ebersbach richtig. Weiter Tipps für das Wochenende sind wie immer im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Weihnachtsdeko satt gibt es am Wochenende in Ebersbach. © dpa-tmn

Zum ersten Mal findet im Oberlausitzer Konzert- und Veranstaltungshaus (OKV) in Ebersbach eine ostsächsische Weihnachtsmesse statt. Am Wochenende stellen sich Kreativgestalter, Holzkünstler, Stoffartisten, Töpfer und Schmuckdesigner vor. 40 Aussteller aus Deutschland, Polen und Tschechien präsentieren Neuheiten zum Dekorieren, Schenken und Basteln für Weihnachten. Es gibt einige besondere Angebote, damit sich die Messe von den bald folgenden Weihnachtsmärkten abhebt. So kommt zum Beispiel ein Künstler aus dem polnischen Krakau, der Weihnachtslandschaften in Glaskugeln herstellt. Aus dem Isergebirge wird eine Lebkuchenmanufaktur erwartet, die erstens alles selbst und Bio herstellt und zweitens den Kindern die Chance bietet, ihre Lebkuchen selbst zu verzieren. Auch Gips und Keramikfiguren können von Kindern selbst gestaltet werden. An beiden Tagen fährt eine Kindereisenbahn um den ersten Weihnachtsbaum der Saison. Ein Weihnachtsmann ist auch da und steht für Fotos mit den Kindern zur Verfügung. Sonnabend ist 16 Uhr die Sängerin Angelika Martin zu Gast und stellt ihre neue CD mit Weihnachtsliedern erstmals vor. Am Sonntag tanzt um 15 Uhr die Funkengarde. Claudio Mühle vom Veranstalter „Frisch, frech, fruchtig Events“ aus Zittau hebt hervor, dass es zwar bisher im Frühjahr und im Herbst schon Kreativmessen im OKV gegeben habe, dass man bei dieser Messe den Fokus jedoch speziell auf Weihnachten legt. (SZ/gla)

Weihnachtsmesse am 4. und 5. November im OKV Ebersbach, 10 -18 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro/Erw.; 1,50 Euro/ Kinder von vier bei zehn Jahren.

