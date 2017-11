Ebersbach hält Punkt fest Mit einer starken kämpferischen Leistung bietet Budissa Bautzen dem FSV Wacker Nordhausen die Stirn und holt sich einen Zähler.

Bautzens Torhüter Maik Ebersbach (rechts) nimmt den Ball seinem Gegenspieler Nils Pichinot vom Kopf, bevor dieser einköpfen kann. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga Nordost. Alle Achtung! Eine Woche nach dem schmerzlichen Pokal-Aus bei Chemie Leipzig (0:1) meldeten sich die Budissen in der Meisterschaft mit einer sehr engagierten Leistung zurück. Gegen den FSV Wacker Nordhausen gelang am Sonntag auf der heimischen Müllerwiese vor 401 Zuschauern zwar kein Treffer, aber dank einer taktisch klug geführten Partie und einem starken Torhüter Maik Ebersbach buchten die Spreestädter ihren 18. Punkt. Zur Erinnerung: In der Vorsaison waren es nach 34 Spieltagen in der Endabrechnung ebenfalls 18 Zähler.

„Wir hatten schon Personalsorgen, daher bin mächtig stolz auf die Truppe, wie sie das gelöst hat“, freute sich Trainer Torsten Gütschow. „Kampf, Leidenschaft und Wille haben uns zu einem gerechten Unentschieden geführt.“ Ähnlich sah es Gäste-Coach Volkan Uluc, dessen Mannschaft spielerische Vorteile und ein Chancenplus verzeichnete: „Entscheidend sind die Tore. Wenn wir die nicht machen, haben wir es nicht verdient, in Bautzen zu gewinnen. Uns fehlte die Galligkeit. Bautzen wünsche ich alles Gute, ich spiele gern hier.“ Für Budissa war es der erste Zähler im siebenten Viertliga-Duell gegen Nordhausen.

Gütschow musste umstellen, da ihm mit Tony Schmidt der leistungsstärkste Offensivspieler der letzten Wochen aufgrund einer Gelbsperre fehlte. „Ich freue mich, wie Josef Müller und Norman Kloß ihre Aufgaben angenommen und nachgewiesen haben, dass sie die Qualität besitzen, in dieser vierten Liga zu spielen.“ Erklären konnte Gütschow auch die Auswechslung des eingewechselten Max Gehrmann. „Es ging taktisch nicht so auf, wie wir uns das vorgestellt hatten und wir mussten eine Korrektur vornehmen. Ich weiß, dass das für den betreffenden Spieler nicht einfach ist, aber das Wohl des Teams steht im Vordergrund. Ich rede mit Max in Ruhe und er wird das verstehen“, so Gütschow.

Die Bestnote verdiente sich Budissas Torhüter Maik Ebersbach, der mit einigen tollen Paraden aufwartete. Propheter (6.), Scholl per Freistoß (21.), Pichinot (54., 90.+2) und Chaftar (68.) fanden im 27 Jahre alten Schlussmann der Gastgeber ihren Meister. Auf der Gegenseite brachten sich Jonas Mack (38.), Franz Pfanne (51.), Paul Milde (60.) und Kevin Bönisch (79.) in gute Schussposition oder köpften auf das Wacker-Gehäuse – aber auch Torwart-Oldie Tino Berbig blieb fehlerfrei.

In der Tabelle rangiert Budissa Bautzen auf Rang 14 und musste Hertha BSC II und den FC Oberlausitz vorbeiziehen lassen. Die Neugersdorfer haben unter ihrem Sportchef Manfred Weidner, der als Interimstrainer fungiert, offensichtlich wieder in die Erfolgsspur gefunden. Bei Chemie Leipzig gewann der FCO vor mehr als 2 000 Zuschauern durch einen Treffer des tschechischen Alt-Internationalen Stepan Vachousek (14.) mit 1:0. An der Tabellenspitze ist der FC Energie Cottbus inzwischen nur noch mit einem Fernglas für die Konkurrenz sichtbar. Nach 13 Siegen und zwei Remis beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten BFC Dynamo zwölf Punkte.

Budissa: Ebersbach - Krautschick, Patka, Hoßmang, Kunze - Milde, Kloß (62. Gehrmann/87. Wockatz), Pfanne, Müller - Bönisch (90.+2. Rosendo) und Mack.

