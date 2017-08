Ebersbach hält Elfmeter Auch im dritten Heimspiel bleibt Budissa Bautzen ohne Gegentor. Nach vorn geht gegen Auerbach allerdings auch recht wenig.

Kurz nach dem gehaltenen Elfmeter bedanken sich die Bautzener Spieler bei ihrem Torhüter Maik Ebersbach. © torsten zettl

Die gute Nachricht vorneweg. Auch im dritten Heimspiel der Saison blieb die FSV Budissa Bautzen ungeschlagen und ohne Gegentor. Nach den 1:0-Siegen über Neustrelitz und Chemie Leipzig mussten sich die Spreestädter am Sonntag gegen den VfB Auerbach vor 407 Zuschauern im Stadion Müllerwiese aber mit einem torlosen Remis begnügen. Die Gäste verdienten sich den Punkt redlich, zumal Budissas Torhüter Maik Ebersbach in der fünften Minute einen Foulelfmeter von Philipp Kötzsch parierte. Mit nunmehr sieben Zählern rangiert Budissa auf Rang zwölf.

Neben Auerbach wartet auch noch Luckenwalde auf den ersten Saisondreier. An der Spitze zieht Energie Cottbus nach dem 1:0-Heimsieg über den ZFC Meuselwitz mit 15 Zählern souverän seine Kreise. Auf Rang zwei rückte der BFC Dynamo vor (zehn Punkte), der mit 3:1 beim FC Oberlausitz gewann und den Neugersdorfern die erste Niederlage zufügte.

Budissas Cheftrainer Torsten Gütschow musste diesmal auf Josef Müller (Grippe) verzichten. Auch der Argentinier Rosendo stand nicht im Kader. Mit dem Ziel, unbedingt den dritten Heimsieg in Folge zu landen, ins Spiel gegangen, gab es schon in der fünften Minute eine Schrecksekunde für die Hausherren. Pavel Patka hatte Marc-Philipp Zimmermann im Strafraum zu Fall gebracht, aber die Gäste konnten den Elfmeter nicht nutzen.

Erste Chance durch Krautschick

Bautzen verzeichnete die erste verheißungsvolle Szene in der achten Minute, aber Jonas Krautschick köpfte das Leder nach einer Flanke von Tony Schmidt über die Latte. In der Folgezeit präsentierten sich die Auerbacher mit etwas mehr Zug zum Tor, während Budissa zu wenig Ideen im Spiel nach vorn aufblitzen ließ. Tormöglichkeiten blieben auf beiden Seiten Mangelware – bis auf den Schuss von Tony Schmidt, der an den Pfosten trudelte (38.).

Auch die erste verheißungsvolle Aktion in der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen. Danny Wild hatte abgezogen, aber erneut blieb Ebersbach der Sieger (48.). Beide Teams neutralisierten sich auch weiterhin, viel spielte sich zwischen den Strafräumen ab. In der 83. Minute kam der eingewechselte Jonas Mack zu einem Kopfball, aber der Auerbacher Torhüter Stefan Schmidt war zur Stelle.

Dann schien Budissas Serie doch zu halten. Paul Milde, ebenfalls neu ins Spiel gekommen, fasste sich ein Herz, aber das Leder krachte an die Querlatte (85.). Der dritte 1:0-Heimsieg in Folge zerplatze wie eine Seifenblase. „Wir hatten großes Glück beim Elfmeter“, meinte Torsten Gütschow später in der Analyse. „Irgendwie waren wir vom Kopf her nicht richtig da. Nach dem Wechsel wurde es besser. Aber mit dem Punkt können wir absolut leben.“

Am kommenden Wochenende steht die zweite Sachsenpokalrunde an. Die Bautzener sind noch nicht dabei. Sie steigen erst in der dritten Runde ins Geschehen ein. Um seine Anschlusskader unter die Lupe nehmen zu können, hat Gütschow am Sonnabend ab 12.30 Uhr ein Testspiel beim Landesligisten Pirna-Copitz im Willy-Tröger-Stadion angesetzt.

