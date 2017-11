Ebersbach bis Weihnachten dicht Ab Dienstag wird die Straße durch den Ort voll gesperrt. Auch in Döbeln Nord gibt es Behinderungen.

Die Hauptstraße in Ebersbach wird ab Dienstag zur Sackgasse. Auf Höhe des Grundstücks 9, das ist der ehemalige Gasthof Greußnig, seien unaufschiebbare Arbeiten an der Straßenentwässerung notwendig, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Hauptstraße wird dadurch von beiden Seiten bis voraussichtlich 22. Dezember zur Sackgasse. Auswirkungen hat das auch auf den Busverkehr. Der Stadtverkehr D kann nicht durch Ebersbach fahren. Die Busse fahren über den Geyersberg nach Neudorf und Mannsdorf und von dort wieder über den Geyersberg zurück in die Döbelner Innenstadt.

Eine Sperrung wird es ab Dienstag auch auf der Straße der Jugend in Döbeln Nord auf Höhe der Hauseingänge 15 bis 19 geben. In diesem Abschnitt werden bis voraussichtlich 1. Dezember Balkone montiert. Eine Umleitung für die Kindertagesstätten in Döbeln-Nord erfolgt über die Albert-Schweitzer-Straße und den Bernhard-Kretzschmar-Weg.

