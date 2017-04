Ebersbach bekommt einen Spielplatz Neben dem Bolzplatz wird ein großes Spielgerät aufgestellt. Auch eine Tischtennisplatte ist dabei.

In Kürze wird in Ebersbach mit dem Bau eines neuen Spielplatzes begonnen. Auf dem Gelände des Sportplatzes neben der Turnhalle sollen eine Tischtennisplatte, ein Buddelkasten und ein Großspielgerät für kleinere Kinder errichtet werden. Dazu kommen Bänke als Sitzgelegenheiten. „Der Spielplatz ist für Kinder von 0 bis 14 Jahren gedacht“, sagte Ortsvorsteher Jürgen Müller bei der Sitzung des Ortschaftsrates. Das Spielgerät aus Recycling-Kunststoff, Aluminium und Edelstahl besteht aus zwei Türmen mit Hängebrücke, Rutsche und Rutschstange und einer Kletterwand. Zum nahen Bach wird der Spielplatz durch einen Zaun abgetrennt.

Die Betonfundamente des früheren Jugendclubs, die sich auf der Fläche befinden, werden abgebrochen. Für den Bau des Spielplatzes gibt es Mittel aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum. „Die Fördermittelzusage ist vor zwei Wochen angekommen“, sagte Müller. Bis Juni dieses Jahres soll die Spielanlage fertig sein.

In den vergangenen Jahren war das Grundstück neben der Sporthalle schon fürs Dorfleben hergerichtet worden. Neben dem asphaltierten Bolzplatz gibt es eine Rasenfläche mit zwei Fußballtoren. Nach den Beschwerden eines Anwohners wegen Lärm und Schäden an einem Scheunendach war im vergangenen Herbst ein Fußballtor entfernt worden. Es wird jetzt wieder eins aufgestellt, sagte Müller. Es ist wie zuvor ein massives Metalltor, nur dass die Rohre zwecks besserer Schalldämmung mit Sand gefüllt sind. Das Ballfangnetz an dieser Seite des Bolzplatzes soll um 1,50 Meter erhöht werden, damit in Zukunft keine Bälle mehr auf dem Dach des Nachbarn landen.

