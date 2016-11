Ebenerdig zu den Sternen Schotter hat Rollstuhlfahrern bislang den Weg zur Volkssternwarte erschwert. Das soll sich nun ändern.

„Wir finden, dass alle Menschen, auch Behinderte und Senioren, die Möglichkeit haben sollten, an unseren Angeboten teil zu haben“, sagt Stefan Schwager. © Sebastian Schultz

Die Sternenfreunde ebnen derzeit den Weg hin zu ihrem Beobachtungsposten, der Volkssternwarte an der Kreuzstraße 5 – und das im wahrsten Sinne des Wortes. „Hier wird gerade eifrig gebaut, um den Weg vom Tor bis zur Kuppel zu pflastern“, sagt Sternwartenleiter Stefan Schwager. Über eine Rampe verfüge die Sternwarte bereits. „Wir finden, dass alle Menschen, auch Behinderte und Senioren, die Möglichkeit haben sollten, an unseren Angeboten teil zu haben“, sagt Stefan Schwager.

Dies sei in der Vergangenheit nicht problemlos möglich gewesen. „Besonders in der Zeit, als die Sternwarte noch auf dem Schuldach war“, so Schwager. Damals habe man zum Teil Kinder in Rollstühlen hinaufgetragen.

Spenden und Fördergelder

Daher ist Schwager froh, dass sein Verein „Sternwarte Riesa“ nun genug Geld für die Baumaßnahme auftreiben konnte. Etwa 20 000 bis 30 000 Euro würden derzeit am Standort investiert. Wichtig ist dem Vereinschef zu betonen, dass es sich dabei nicht um städtisches Geld handelt. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir zuletzt viele Spenden von Firmen und Privatleuten bekommen haben.“ Und auch Fördermittel vom Landkreis seien in den Umbau geflossen, so Schwager. Die Veranstaltungen und Besuche von Schulklassen könnten trotz der Baustelle problemlos weiterlaufen.

Als Nächstes steht die Astro-Glühweinnacht an. Am Sonnabend, 3. Dezember, wird es an der Volkssternwarte eine Sternenbeobachtung mit Glühwein- und Punschausschank geben.

