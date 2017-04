Eben eingelebt, schon wieder weg Die Wohngruppe für minderjährige Geflüchtete in der Schneckenmühle Liebstadt wurde aufgelöst. Das Kinderdorf kritisiert die Aktion des Kreises.

Das Ordnungsamt des Landkreises holte die minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten letzten Freitag in Liebstadt ab. Sie sind nun in vier anderen Einrichtungen untergebracht. © privat

Es kam überraschend, und es ging schnell. Am 29. März erhielt Ivo Gebert vom Verein Kinderdorf Schneckenmühle eine Information vom Jugendamt: Die in seiner Einrichtung in Liebstadt untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten werden umverteilt. Nur zwei Tage später wurden die zehn Jugendlichen vom Ordnungsamt abgeholt und in andere Einrichtungen im Landkreis gebracht.

Mit dem Landkreis hat das Kinderdorf einen Vertrag bis April 2018 geschlossen. Der Kreis machte jedoch von einer besonderen Klausel Gebrauch und kündigte zum 31. März 2017. Ivo Gebert sieht keinen sachlichen Grund für die Kündigung. Zwar kann seine Einrichtung keine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Bauaufsicht für den Betrieb vorweisen. Die Anträge für eine Betriebserlaubnis laufen aber bereits. Die ganze Zeit über gab es eine stillschweigende Duldung seiner Einrichtung, sagt Ivo Gebert. Und es gab nie Probleme oder Beanstandungen durch das Jugendamt.

Warum nun so entschieden wurde, versucht er derzeit herauszufinden. Es geht ihm dabei besonders darum, ob bei der getroffenen Entscheidung das Wohl der Jugendlichen beachtet wurde. Den Eindruck hat er derzeit nicht, wie er sagt. Denn zwei der Jugendlichen wurden in einer Suchthilfeeinrichtung untergebracht. Das wurde ihm offiziell vom Jugendamt mitgeteilt. Einen medizinischen Grund dafür gibt es seiner Meinung nach nicht. „Dort sehe ich das Wohl der Jugendlichen direkt gefährdet“, sagt Ivo Gebert. „Aber im Interesse der Jungen, die alle zurück wollen, gehen wir auf das Landratsamt zu, um zu klären, wie der Betrieb kurzfristig wieder aufgenommen werden kann.“

Auf Nachfrage der SZ äußerte sich Kati Hille vom Bereich Gesundheit, Soziales und Ordnung des Landratsamtes nur kurz zu diesem Thema. Die Auflösung der Wohngruppe begründete sie lediglich mit der Beendigung des Vertrages. (kk)

