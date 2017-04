Ebbe am Neustädter Freibadesee Das Gewässer soll künftig als Rückhaltebecken genutzt werden. Dafür muss das Wasser raus – vor und nach der Saison.

Die Fische sind raus, jetzt wird der Freibadesee in Neustadt wieder geflutet. Schon im September soll das Areal jedoch erneut trockengelegt werden. Der Grund sind Bauarbeiten, die den Hochwasserschutz verbessern sollen. © Dirk Zschiedrich

Der Freibadesee am Rugiswalder Weg in Neustadt soll künftig als Regenrückhaltebecken mit fungieren. Der Wasserspiegel des Sees wird deshalb abgesenkt. In diesem Zusammenhang sollen die Abläufe neu gebaut werden. In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag sollen die Bauarbeiten vergeben werden. Der Zuschlag soll an die Firma Bistra Bau gehen. Diese hatten bei der Ausschreibung mit rund 244 000 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Voraussichtlich am 4. September soll der Bau beginnen. Bis Anfang Dezember dauert das Projekt. Die kommende Freibadesaison ist damit nicht in Gefahr. Das Wasser soll laut Stadtverwaltung erst ab dem 1. September abgelassen werden. Schon jetzt liegt der Freibadesee trocken. Der zuständige Anglerverband hatte am letzten Wochenende vorsorglich den Fischbestand aus dem Gewässer genommen. Der See wird nun wieder angestaut. (SZ/kat)

Technischer Ausschuss am 2. Mai, 18.30 Uhr, im Ratssaal im Rathaus Neustadt.

