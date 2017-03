East feiert im Kulturhaus Mit den Ostblockschlampen kommt ein bekanntes DJ-Duo zur Party. East-Chef Heiko Düring verspricht einen Kracher.

Nur eine von vielen Getränkekisten, die Heiko Düring ins Kulturhaus schleppt. Am Sonnabend steigt mit dem Eastbeatz hier eine große Party. © Steffen Unger

Erstmals nach über 20 Jahren bläst Eastclub-Chef Heiko Düring am Sonnabend zur großen Party ins Bischofswerdaer Kulturhaus. „Wir wollen unsere neue Veranstaltungsreihe Eastbeatz als Nachfolger der Remmi-Demmi-Partys richtig groß aufziehen“, sagt er. Groß wird’s deshalb, weil er das international erfolgreiche DJ- und Produzentenduo Ostblockschlampen aus Leipzig für einen gut anderthalbstündigen Gig in Schiebock gewinnen konnte. Eben weil sie so beliebt bei Partygängern sind, weicht Heiko Düring vom East ins größere Kulturhaus aus. Es könne gut 750 Besucher fassen, der East nur 250. „Das wird ein Kracher, damit holen wir die Bischofswerdaer und viele auf dem Umland vom Sofa“, ist Düring überzeugt. Bespielt wird der große Saal und das Restaurant im Kulturhaus. Neben den Ostblockschlampen, die zu später Stunde um 0.30 Uhr an die Regler treten, holen DJ Patrick Hoffmann vom Vegastar-Team aus Bautzen und das junge Schiebocker DJ-Duo WWB Tänzer aufs Parkett mit Electro, House und querbeet. DJ Mac aus Putzkau legt auf dem Ü-27-Floor im Restaurant auf.

In Anlehnung an die beliebten Ü-30-Partys allerorten werden hier aktuelle Hits verschiedener Genres gespielt und all das, was sich die Leute wünschen. Schlager sind durchaus mal erlaubt – aber bitte nicht die ganze Nacht, wie Heiko Düring sagt. Die klassische Ü-30- Party wolle man hier ganz bewusst nicht sein.

Tagelange Vorbereitung

Die DJs aus der Region sind allesamt Stammgäste bei Heiko Düring. Die erstmalige Buchung der Ostblockschlampen ergab sich kurzfristig. Seit Tagen schon bereitet er mit seinem zehnköpfigen Team die Sause im Kulturhaus vor. Gemeinsam bauen sie auf und schleppen Equipment und kistenweise Getränke hinein. Mehrere Bars und allerlei verschiedene Drinks wird es geben. Heiko Düring weiß nach 20 Jahren im Geschäft, was eine gute Party rundum braucht. Und wagt einen zweiten Anlauf im Kulturhaus, nachdem er 1995 bei seiner Premiere mit russischen Bands scheiterte. „Von dieser Party wird man noch lange reden. Es könnte ja auch die letzte hier sein.“

Eastbeatz, Sonnabend, 22 Uhr, Kulturhaus Bischofswerda; Karten gibt es im Vorverkauf u.a. im Eastclub oder im Geschäft Colorado auf dem Altmarkt oder online für 8,80 Euro, an der Abendkasse kosten Tickets 10 Euro.

