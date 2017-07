E-Scooter gestoppt

Betrunken gefahren

Lommatzsch. Am Sonnabend kurz vor 20 Uhr wurde auf der Jessener Straße in Lommatzsch der 52-jährige Fahrer eines Renault kontrolliert. Die Beamten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest und führten daraufhin einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 2,56 Promille ergab. Sie veranlassten in der Folge eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.