E-Mobil wird fürs Gewerbe interessant Der Bund der Selbstständigen informiert bei einer öffentlichen Veranstaltung über E-Mobilität. Dort gibt es auch einen E-Transporter zu sehen.

Ein Elektrotransporter von Iveco wird am Mittwoch bei der Veranstaltung des Bundes der Selbstständigen vorgestellt.

Im Jahr 2030 soll Deutschland elektromobil unterwegs sein. Für die Gewerbetreibenden wird das Thema aber jetzt schon interessant – aus der einen oder anderen Sicht, meint man beim Bund der Selbstständigen Döbeln. Der Verein will sich des Themas deshalb in seiner nächsten Mitgliederversammlung annehmen. Und weil die E-Mobilität nicht nur Mitglieder des BdS interessiert, ist die Veranstaltung für alle offen, die sich zu dem Thema informieren wollen. „Wir werden uns alle damit beschäftigen müssen“, sagte Vorstandsmitglied Theresia Ertl-Rossol.

Auf dem Sonnenhof in Ossig werden an diesem Abend einige Elektromobile stehen. Dabei ist auch ein Transporter auf E-Basis, sagte Vorstandsmitglied Steffen Koßmann, Geschäftsführer von Tecklenburg. Die Firma Ertl in Döbeln stellt ein kleineres E-Mobil zur Ansicht aus. „Wir wollen zeigen, was man mit E-Mobilen machen kann“, sagte Koßmann. Bei der Veranstaltung seien erfahrene Mitarbeiter anwesend, die die Technik und die Möglichkeiten der Fahrzeuge erklären.

Die E-Mobile seien für alle interessant, die sich in der näheren Umgebung bewegen und nicht so viele Kilometer zurücklegen und sehr viele kurze Strecken fahren. Pflegedienste und Postdienste zum Beispiel. In Dresden hatte das Autohaus Ertl einen Pizzadienst mit E-Mobilen ausgerüstet, erzählte Theresia Ertl-Rossol.

Ein Problem ist die immer noch geringe Reichweite. Obwohl es auch da in den vergangenen Jahren deutliche Entwicklungen gegeben hat. „Bei der Marke Renault beschäftigen wir uns seit fünf oder sechs Jahren mit dem Thema“, so die Geschäftsführerin. „Am Anfang hatten die Fahrzeuge Reichweiten von 60 oder 70 Kilometer. Heute sind wir schon beim Dreifachen.“

Das Interesse der Leute sei spürbar, es gebe immer wieder Nachfragen. Aber es gibt auch noch viele Vorbehalte vor allem wegen der Reichweite und den noch nicht vorhandenen Ladestationen. Im vergangenen Jahr hatte die gesamte Ertl-Firmengruppe mit fünf Autohäusern etwa 20 E-Mobile abgesetzt.

Eine öffentliche Ladeinfrastruktur ist derzeit in Döbeln noch nicht vorhanden. Die Stadtwerke planen allerdings, drei Ladestationen im Stadtgebiet zu errichten, um zu sehen, ob sie angenommen werden. Ansonsten sind E-Mobilisten immer noch auf die Steckdose in der eigenen Garage angewiesen.

Öffentliche Mitgliederversammlung Bund der Selbstständigen Döbeln, Mittwoch, 3. Mai, 17 Uhr, Landhotel Sonnenhof in Ossig

