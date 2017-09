E-Golf stromert an die Spitze In der Gläsernen Manufaktur knallen die Korken: Der E-Golf aus Dresden führt im August erstmals die Zulassungszahlen der Elektrischen. Und in Norwegen gewinnt er sogar gegen alle.

Die Gläserne Manufaktur fertigt E-Golfs und bietet den Service einer kostenlosen 24/7-Elektrotankstelle. © kairospress

Die kleine Zahl kann sich sehen lassen: Mit 475 Neuzulassungen im August des Jahres kletterte der E-Golf erstmals an die Spitze der reinen Elektro-Autos. Bisher behaupteten entweder der Renault Zoe oder der Nissan Leaf die Pole-Position, doch in diesem Sommer verdrängte das Fabrikat aus der Gläserenen Manufaktur erstmals die alten Platzhirschen.

Das sei wohl auch darauf zurückzuführen, dass die neue im Golf verbaute Akku-Generation die Reichweite von einst 190 Kilometer auf immerhin 300 Kilometer gepusht hätte, sagt VW-Pressersprecher Dr. Carsten Krebs. Hat der Konzern sonst eher wenig Anlass zum Feiern, weil bedingt durch die Diesel-Krise die Gesamtzulassungen im August um fast 11 Prozent fielen, so setzt der E-Golf doch Akzente.

In Deutschland bewegt sich das Gefährt zwar noch auf bescheidenem Niveau – in Norwegen aber als Star der Auto-Szene: Dort führt der E-Golf das Ranking der Gesamtzulassungen seit acht Monaten an und baut seine Position als Liebling der Nordfrauen und -männer weiter aus. 996 E-Golfs seien im August zwischen Kirkenes und Stavanger zugelassen worden, sagt Krebs und erklärt die Popularität der Elektromobilität in Norwegen:



Wer ein Elektro-Auto kauft, zahlt weder Mehrwertsteuer noch Kfz-Steuer und sei im Straßenverkehr zum Beispiel gern gesehener Gast auf den Busspuren. Das mache E-Autos so attraktiv, dass sie mittlerweile 33 Prozent bei den Neuzulassungen zählen. Die 2177 im August in Deutschland zugelassenen E-Autos kommen dagegen nur auf eine Quote von 0,9 Prozent. Trotz E-Prämienen entschieden sich über 250000 Fahrzeug-Besitzer für einen Verbrennungsmotor oder Hybrid (6927).



Noch genüge eine Arbeits-Schicht in der Gläsernen Manufaktur für die Befriedigung der Nachfrage, sagt Krebs – doch: „Wir beobachten die Lage“. Denn neben den 35 in Dresden montierten E-Golfs laufen in Wolfsburg auch täglich 85 Elektrische des Bestsellers vom Band. Rund Dreiviertel der Produktion geht in den Export gen Norwegen, doch auch die Aufträge aus Deutschland ziehen weiter an. So orderte das Nürnberger Unternehmen N-Ergie jüngst 67 E-Golfs. Mit dabei dann bestimmt auch ein paar Sachsen. (szo/stb)





