E-Bürgerauto wird ausgebremst Nach Beschwerden beim Kreis liegt das Projekt in Bad Muskau vorerst auf Eis. Nun suchen alle Beteiligten nach Lösungen.

Symbolbild. © Michael Kappeler/dpa

Es klang zu schön, um wahr zu sein. Mit dem E-Bürgerauto in Bad Muskau sollte es möglich sein, günstig und umweltschonend von A nach B zu kommen. Und dabei hatte man sogar die Wahl, ob man selbst fahren oder sich fahren lassen will. Doch nun ist das Projekt erst einmal gestoppt und eines der beiden E-Autos wieder weg. Und das, obwohl eigentlich alle Beteiligten vom Kreis und der Stadt über die Bürgerwerkstatt und das hinzugezogene Taxiunternehmen bis hin zum Anbieter der Fahrzeuge die Idee gut finden. Nachdem Beschwerden beim Landkreis eingegangen sind, muss das Konzept nun überarbeitet werden – Ausgang offen.

Das bisherige Modell sei ein Verstoß gegen den Wettbewerb der Taxi-Unternehmen, erklärt eine Vertreterin vom Forum & Projekt Lausitz e.V. „Bürgerwerkstatt Bad Muskau“, die ihren Namen nicht gern in der Zeitung lesen will. Und die Taxifahrer wolle man ja auch nicht aushebeln und übergehen, ergänzt Brigitte Haraszin, die sich ebenfalls in dem Verein engagiert.

Dessen Thema ist seit mehreren Jahren die Barrierefreiheit in der Pücklerstadt, weshalb der Verein auch als Partner bei dem E-Bürgerauto fungiert. Es gehe lediglich um die Kurzfahrten, die für Taxifahrer nicht lukrativ seien. Doch dafür muss unter anderem die Regelung, nach der für das Bürgerauto ein kilometerabhängiges Entgelt zu entrichten ist, verändert werden.

Wegen des Verstoßes sind beim Straßenverkehrsamt des Landkreises auch Anfragen zu dem Thema eingegangen. Und dieses hat sich wiederum mit Matthias Vesper in Verbindung gesetzt, dessen Firma MS Trade UG Schnellladeboxen für Elektroautos verkauft und die Fahrzeuge für das Projekt in Bad Muskau zur Verfügung gestellt hat. Eines der Fahrzeuge diente dabei als Bürgerauto, das andere als Firmenwagen für Matthias Vesper sowie als Mietwagen für einen oder mehrere Tage. Aufgrund der aktuellen Schwierigkeiten beim Bürgerauto, ist einer der beiden Renault Zoe von Matthias Vesper mittlerweile für ein halbes Jahr abgegeben worden. Denn die Betriebskosten für das Fahrzeug laufen weiter. Das andere wird weiterhin als Firmenwagen sowie an den Wochenenden als Mietwagen genutzt. Für Letzteres gibt es nämlich bereits Stammkunden.

Für die Nutzung als Bürgerauto mit Fahrer, die es künftig wohl nur noch unter der Woche, also von Montag bis Freitag, und dann wahrscheinlich auch nur für bestimmte Zeitfenster geben wird, wird nun nach einer Lösung gesucht. Dafür haben sich in der vorigen Woche Vertreter aller beteiligten Vereine, Unternehmen und Verwaltungen zu einem ersten Gespräch im Bad Muskauer Rathaus getroffen. Denn auch der Kreis sieht den Ausbau der E-Mobilität als Schritt in die richtige Richtung und begrüßt den Versuch in Bad Muskau.

Damit dieser funktioniert, müssen aber noch verschiedene offene Fragen geklärt werden. Eine Lösung für die Bezahlung der Fahrten könnte sein, bis auf eine geringe Betriebskostenpauschale für das Fahrzeug keine festen Preise zu erheben und stattdessen um Spenden zu bitten. Gefahren werden soll das Bürgerauto bei Bestellung dann von ehrenamtlichen Helfern. Diese brauchen zwar anders als Taxifahrer keinen Personenbeförderungsschein, aber es stellt sich die Frage nach der Versicherung von Fahrer und Insassen. Hier wäre vielleicht eine Vereinsmitgliedschaft die Lösung, damit alle Personen im Bürgerauto ähnlich wie bei Sportvereinen, die zu Auswärtsspielen fahren, über den Verein versichert sind. Spruchreif ist allerdings noch keine der Varianten. „Wir müssen schauen, dass wir uns nicht ein Eigentor schießen. Schließlich sind wir nur ein kleiner Verein“, sagt Brigitte Haraszin.

Anregungen zu dem Thema wollen sich die Vereinsmitglieder am heutigen Mittwoch bei einer Informationsveranstaltung in Rietschen holen. Denn die Landkreise Görlitz und Bautzen nehmen an einem vom Bundesverkehrsministerium geförderten Modellvorhaben teil, bei dem Regionen, die stark vom demografischen Wandel betroffen sind, unterstützt werden sollen, neue Mobilitäts- und Versorgungsideen umzusetzen.

Der Workshop zum Modellvorhaben findet Mittwoch, von 18 Uhr bis 20.30 Uhr, im Schulungsraum der Feuerwehr in Rietschen statt. Es wird um Anmeldung unter bautzen-goerlitz@iges.com gebeten.

