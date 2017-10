E-Bike vom Campingplatz in Olbersdorf gestohlen Das schwarze KTM-Fahrrad hat einen Wert von etwa 2 700 Euro.

Symbolfoto © dpa

Olbersdorf. Ein schwarzes e-Bike der Marke KTM mit einem Wert von etwa 2 700 Euro ist in der Nacht zum Sonnabend vom Campingplatz in Olbersdorf verschwunden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Die unbekannten Täter hatten das Seilschloss des Fahrrades gewaltsam aufgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

