E-Bike kollidiert mit Toyota Während das Auto das Zweirad überholt, schwenkt dieses offenbar nach links. Der Radfahrer muss ins Krankenhaus.

E-Bike und Toyota waren seitlich zusammengestoßen.

Der Radfahrer war offenbar von dem Seitenspiegel getroffen worden.

Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr passierte auf der B 172 in Pirna ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein Radfahrer (82), der mit einem E-Bike fuhr und eine Autofahrerin (49), die mit einem Toyota unterwegs war stießen in Höhe des ehemaligen Krankenhauses auf der Schandauer Straße stadteinwärts seitlich zusammen. Nach ersten Informationen bog der 82-Jährige aus einer Einfahrt eines Supermarktes nach rechts auf die Bundesstraße ab. Eine Toyota-Fahrerin bemerkte den fahrenden Mann. Nach rund 50 Metern war die Autofahrerin in etwa gleicher Höhe mit dem Zweiradfahrer. Offenbar wollte die Toyota-Fahrerin den Mann überholen, der angeblich immer weiter nach links fuhr. Beide stießen seitlich zusammen. Der Radfahrer kollidierte mit dem Außenspiegel des Toyotas und kam zu Fall. Die 49-Jährige bemerkte den Unfall und stoppte ihren Wagen. Da lag der 82-Jährige schon mit seinem E-Bike hinter ihrem Wagen auf der Straße. Der Verletzte, der nach ersten Erkenntnissen keinen Helm trug, wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes der Polizeidirektion Dresden nahmen den Unfall auf. Auf der Bundesstraße kam es während der Unfallaufnahme zu Behinderungen, Polizisten leiteten den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.

