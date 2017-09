E-Bike-Klau trotz Gitterkäfigs High-Noon in Nickern: Zwei vermeintliche Kunden wollen in einem Fahrradgeschäft zwei E-Bikes testen. Der Laden vertraut auf seinen eingezäunten Hof – da zücken die Diebe ihre Zangen.

Da waren die Fahrraddiebe mächtig auf Draht.

Der geknackte Hochsicherheitstrakt des Fahrradgeschäfts.

Ab heute sollten also auch Fahrrad-Testgelände vor dem Gebrauch getestet werden.

Am Dienstagmittag betrat ein Pärchen in Nickern ein Fahrradgeschäft an der Dohnaer Straße und täuschte reges Kaufinteresse an E-Bikes vor, wie die Polizei mitteilte.

Für eine Probefahrt durften die beiden das umzäunte Außengelände des Geschäfts nutzen, das wegen eines mannshohen Stahlzauns an einen Gefängnishof erinnert. Doch die Optik des Hochsicherheitstraktes besaß offenbar keinen abschreckenden Charakter für das kriminelle Duo.

Denn als die Mitarbeiter des Geschäfts nach den Testfahrern schauten, waren diese verschwunden mit samt der E-Bikes im Wert von 7 800 Euro –zurück blieb nur ein neues Loch im Zaun, geschickt getarnt durch die optimalen Kniffe. Die Polizei ermittelt. (szo)

