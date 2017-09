E-Bike-Fahrerin stirbt bei Unfall Die 58-Jährige wurde von einem jungen Autofahrer angefahren und in den Straßengraben geschleudert. Sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Bundesstraße 176 bei Colditz (Landkreis Leipzig) ist eine E-Bike-Fahrerin tödlich verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Mann sei mit seinem Wagen von hinten auf das E-Bike aufgefahren, teilte die Polizei in Leipzig am Dienstagmorgen mit.

Die 58 Jahre alte Fahrerin des E-Bikes sei am Montagabend mit ihrem Rad über das Auto in den Straßengraben geschleudert worden. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt. (dpa)

zur Startseite