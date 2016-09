Dynamos Wertvollster Zwei Wochen vor dem Start in die neue Saison sind die Marktwerte der Zweitliga-Kicker neu kalkuliert worden. Der Wert des Dresdner Mittelfeld-Juwels Marvin Stefaniak steigt deutlich. Doch wie schneidet der Dynamokader im Vergleich zur Konkurrenz ab?

Hat keinen Grund, sich zu ärgern: Marvin Stefaniak steuert nach der Aufstiegssaison, in der er Top-Vorbereiter der Dritten Liga war, auf einen siebenstelligen Marktwert zu. © Robert Michael

Die Fans von Dynamo Dresden haben zur Mannschaft eine derart emotionale Bindung, dass sie die Spieler für unbezahlbar halten. Das Internetportal Transfermarkt.de sieht das weitaus nüchterner, hält sich an Fakten. Am Freitag veröffentlichte es die Marktwerte der momentan 483 Zweitliga-Spieler. Den größten Sprung beim Drittliga-Meister machte dabei wenig überraschend Marvin Stefaniak.

Die Aufsteiger

Der 21-jährige Stefaniak legte von 600 000 Euro auf 850 000 Euro zu – eine Steigerung von 41,6 Prozent. Damit liegt der beste Vorbereiter der vergangenen Drittliga-Saison auch deutlich vor seinen anderen Mannschaftskollegen. Auf Rang zwei der teaminternen Liste steht die Hoffenheim-Leihgabe Marvin Schwäbe. Wegen seiner Leistungen für den VfL Osnabrück war er zuletzt zum besten Torhüter der dritten Liga gewählt worden. Der Wert des ebenfalls 21-jährigen Spielers stieg um 200 000 Euro auf nun 650 000 Euro. Um jeweils 100 000 Euro kletterten die Marktwerte der Aufsteiger Pascal Testroet, Aias Aosman, Giuliano Modica und Niklas Kreuzer. Während die beiden Offensivkräfte Testroet und Aosmann bei 550 000 Euro liegen, werden die defensiven Mannschaftskollegen bei 450 000 Euro geführt.

Der Absteiger

Der vom FSV Frankfurt nach Dresden gewechselte Manuel Konrad landet in der Dynamo-Rangliste zwar auf Platz drei, ist aber auch der einzige Verlierer bei den Schwarz-Gelben. Der Abstieg mit den Hessen kostete den 28 Jahre alten defensiven Mittelfeldmann 100 000 Euro, womit er nun auf 600 000 Euro taxiert wird.

Die Abgänge

Bislang hat Transfermarkt.de nur die Marktwerte der zweiten und dritten Liga aktualisiert. Wie sich die Aktien der Publikumslieblinge Justin Eilers und Michael Hefele entwickeln, wird erst in den kommenden Wochen bekannt. Quirin Moll, der nun für Eintracht Braunschweig aufläuft, steigerte seinen Wert trotz gesunkener Einsatzzeit auf 450 000 Euro – 75 000 Euro mehr als zuletzt. Luca Dürholtz und Fabian Holthaus – beide in der neuen Saison an der Ostseeküste (Dürholtz in Kiel, Holthaus bei Hansa Rostock) unter Vertrag – blieben in ihren Werten konstant. Gleiches gilt für den Neu-Hachinger Jim-Patrick Müller. Änderungen gab es dagegen bei Robert Andrich und Sinan Tekerci. Während der inzwischen bei Wehen Wiesbaden aktive Andrich um 25 000 auf nun 200 000 Euro aufgewertet wurde, sank der Wert des nach Münster ausgeliehenen Talents um den gleichen Betrag auf 275 000 Euro.

Die Konkurrenz

Insgesamt stieg der Marktwert des Dynamo-Kaders um 1,3 auf nun 9,0 Millionen Euro. An der Spitze der Liga thronen erwartungsgemäß die beiden Bundesliga-Absteiger aus Stuttgart (42,85 Mio. Euro) und Hannover (32,80 Mio.). Im Vergleich mit den anderen Teams rangieren die Dresdner noch hinter Erzgebirge Aue auf Position 17 – einem Abstiegsplatz. Von dem will sich die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus aus sportlicher Sicht aber möglichst die gesamte Saison über fernhalten.

Die Historie

Nach dem Zweitliga-Aufstieg 2011 lagen die Dresdner mit einem Gesamt-Marktwert von 16,55 Millionen Euro auf Rang 12 und sicherten am Ende souverän den Klassenerhalt, in der Abstiegssaison 2013/14 war der Kader noch 13,30 Millionen Euro wert.

Laut Transfermarkt.de spielen bei der Berechnung des Marktwertes neben der sportlichen Leistung und dem Alter auch die Zukunftsperspektive sowie die Nachfrage am Transfermarkt eine Rolle – wie auch etwa bisher gezahlte Ablösesummen.

