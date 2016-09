Dynamos Vorgabe für die Saison: Ans Limit gehen Uwe Neuhaus bestimmt Marvin Schwäbe zur Nummer eins. Vor dem Auftakt gegen Nürnberg zeigt sich der Trainer mit der Saisonvorbereitung insgesamt zufrieden. Ein Thema liegt ihm aber schwer im Magen.

Marvin Schwäbe ist die Nummer eins bei Dynamo. © Robert Michael

Es ist soweit: 818 Tage nach dem Abstieg gibt die SG Dynamo Dresden am Sonnabend, 15.30 Uhr, ihr Comeback in der 2. Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt kommt mit dem 1. FC Nürnberg nicht nur ein anderer Traditionsklub ins nahezu ausverkaufte DDV-Stadion, sondern auch einer der Top-Favoriten. Die Schwarz-Gelben kämpfen dagegen um den Klassenerhalt, auch wenn Uwe Neuhaus das Saisonziel anders, offener formuliert. Es gehe darum, jeden Einzelnen und die Mannschaft weiterzubringen, taktisch flexibler zu sein und vor allem: In jedem Spiel an das Limit zu gehen. „Dabei gilt es, Rückschläge zu verkraften und trotzdem optimistisch zu bleiben, an unsere Spielidee zu glauben“, meint der Trainer.

Mit der Vorbereitung ist der 56-Jährige zufrieden - bis auf ein Thema, das ihm „schwer im Magen liegt“, wie er sagt: die fehlenden Möglichkeiten für ein geheimes Training. In dieser Woche war die Mannschaft inkognito auf einem Sportplatz am Dresdner Stadtrand, um einigermaßen abgeschottet Startelf und Spielzüge zu testen. Das DDV-Stadion durfte Dynamo nicht nutzen: wegen der hohen Belastung durch das Turnier am vorigen Wochenende sowie die anstehenden Partien im August. Dabei stößt sich Neuhaus vor allem an dem Gastspiel des FSV Zwickau gegen Wiesbaden am 13. August. „Da schwillt mir der Kamm“, sagte Neuhaus und wählte weiter drastische Worte: „Das finde ich schon skandalös. Das ist ein Wettbewerbsnachteil, den wir schleunigst beheben müssen.“ Sein Appell - „wohlüberlegt und nicht impulsiv aus der Situation heraus“ - richtet sich an die Verantwortlichen der Stadionprojektgesellschaft und des Vereins, endlich eine tragfähige Lösung zu finden, um regelmäßig ein nichtöffentliches Training zu ermöglichen. „Das gehört zu professionellen Bedingungen in der zweiten Liga wie ein gut funktionierender Kader, der Trainer und ein Sportdirektor.“

Trotz dieses Ärgernisses: Dynamo geht gut aufgestellt und optimistisch in die Saison. Marvin Schwäbe, der von 1899 Hoffenheim ausgeliehen ist, erhält dabei aufgrund seiner besseren fußballerischen Qualitäten im Tor den Vorzug gegenüber Partrick Wiegers. „Sonst sind sich beide sehr ähnlich, auf der Linie und im Eins-gegen-Eins bärenstark.“ Darüber hinaus hält sich der Trainer zu seiner Startaufstellung bedeckt.

So könnte Dynamos Startelf aussehen zurück 1 von 11 weiter Marvin Schwäbe: Auch wenn der Hoffenheimer Ausleihe in den Testpartien einige Wackler unterliefen, wird Neuhaus auf den fußballerisch Stärkeren im Tor setzen. Nils Teixeira: Konditionell hat er seinen Rückstand nach dem Drüsenfieber aufgeholt. Falls Kreuzer nach vorne rückt, ist Tex auf der rechten Seite gesetzt. Giuliano Modica: Soll nach Hefeles Abgang der Chef in der Viererkette werden. Was er absolut drauf hat, müsste nur noch etwas lauter werden. Florian Ballas: Der neue Mann neben Modica. Hat gegenüber Starostzik aufgrund seiner Zweitliga-Erfahrung und seiner Abgeklärtheit die Nase vorn. Fabian Müller: Wird seinen Stammplatz verteidigen, auch wenn Neuzugang Wachs in der Vorbereitung durchaus überzeugen konnte. Marco Hartmann: Der neue Kapitän hat mit Konrad starke Konkurrenz bekommen. Doch als Antreiber und Führungsspieler ist er unverzichtbar. Niklas Kreuzer: Der Verteidiger rückt nach vorn und spielte dort zuletzt gut. Allerdings spricht auch einiges für den schussstarken Hilßner. Aias Aosman: Braucht viel Zuspruch, aber auch einen, der ihm Druck macht. Der wurde mit Gogia gefunden. Das wird ein enges Rennen. Andreas Lambertz: Wie der gute alte Käfer: Läuft und läuft und läuft. Bildet zusammen mit Modica und Hartmann die zentrale Marvin Stefaniak: Wenn er in Dresden bleibt, hat er neben Modica den sichersten aller Stammplätze. Berko muss da viel Geduld mitbringen. Pascal Testroet: Auch wenn Kutschke kräftig drückt und Väyrynen die Freigabe verweigert wurde – an Paco ist kein Vorbeikommen.

Bei Nürnberg gab es nach dem knapp verpassten Aufstieg einen überraschenden Trainer-Wechsel: René Weiler wechselte zum belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht, der „Club“ soll 800.00 Euro Ablöse kassiert haben. Alois Schwartz kam vom SV Sandhausen und soll den Traditionsklub im dritten Anlauf seit dem Abstieg 2014 wieder zurück in die Bundesliga führen. Allerdings haben die Franken - wie Dynamo - Leistungsträger verloren: Niclas Füllkrug (Hannover), Danny Blum (Eintracht Frankfurt) und Sebastian Kerk (SC Freiburg). Nicht mehr zum Aufgebot der Franken gehört Robert Koch. Der Oberlausitzer, der 2014 von Dynamo nach Nürnberg gewechselt war, wurde zuletzt mit dem FSV Zwickau in Verbindung gebracht, ist aber offiziell vereinslos. Die Nürnberger Neuverpflichtungen sind allerdings auch keine Namenlosen: Enis Alushi (FC St. Pauli), Tobias Kempe (Darmstadt), Jakub Sylvestr (Paderborn) und der pfeilschnelle Edgar Salli (Monaco) sollen die Lücken schließen.

Dynamos neuer Kapitän freut sich auf den Auftakt. „Man spürt wieder dieses Kribbeln, das in vielen Spielen zum Ende der vorigen Saison nicht mehr so da war, weil die Brisanz fehlte“, sagt Marco Hartmann. „Es ist ein schönes Gefühl, sich mit so einer Mannschaft in einem Pflichtspiel messen zu können, für den Moment auf einer Ebene zu sein und die Chance zu haben, sie zu schlagen - da bin ich ganz sicher.“

