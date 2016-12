Dynamos und Kids backen Plätzchen Die Radebeuler Konditorei Vadossi unterstützt die Kinder- und Nachwuchsarbeit der Dresdner Fußballer.

Beim Plätzchenbacken mit ihren jüngsten Fans: Pascal Testroet (Mitte) und Jannik Müller. © Norbert Millauer

Giraffenbande nennt sich die Kindergruppe der jüngsten Dynamo-Fans – benannt nach den Flutlichtleuchtern vom Stadion, die die Dresdner so genannt haben. Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter, die schon richtige Fußballfans sind.

Gestern war ein ganz großer Tag für sie. In der Radebeuler Konditoreifabrik von Vadossi durften sie mit zwei ihrer Idole Weihnachtsplätzchen backen. Stürmer Pascal Testroet und Verteidiger Jannik Müller hatten sich rote Hauben über den Kopf gezogen und Schürzen umgebunden.

„Macht richtig Spaß“, sagten die beiden. Zumal sie erst am Wochenende geübt hatten. „Ich mit meiner Frau“, so Pascal. „Ich mit meiner Freundin“, lachte Jannik. Die beiden haben neben dem täglichen Training diese Woche einige solcher Weihnachtstermine. Der mit Kindern mache besonders viel Spaß – „unser Nachwuchs wird das“. Bei Vadossi läuft derzeit das Weihnachtsgeschäft auf Hochtouren 750 000 Kilo Stollen und Stollengebäck werden 2016 gebacken, so Geschäftsführer Thomas Hartmann.

zur Startseite