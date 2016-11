Dynamos trainieren den Nachwuchs Das Fußballcamp des Dresdner Zweitligisten macht in den Winterferien in Neustadt Station. Die Anmeldungen laufen.

In Dynamo-Trikots können Nachwuchsfußballer in Neustadt von den Profis lernen. © Symbolbild/Robert Michael

In den Trikots mit den Farben von Dynamo Dresden eine Woche lang das Fußballspiel von Profis lernen, das können Kinder aus Neustadt. Der SSV Neustadt wird in den nächsten Winterferien die Fußballschule von Dynamo Dresden in die Stadt holen. Vom 20. bis 24. Februar 2017 wird das Camp stattfinden. Die Teilnehmer, die zwischen sieben und 14 Jahren alt sein können, werden täglich zwischen 9 Uhr und 16 Uhr altersgerecht trainiert, um die eigenen Fußballtechniken zu verbessern. Auch eine Trainingsausrüstung mit Trikot, Hose und Stutzen wird gestellt. Doch nicht nur Fußball spielen werden die Kinder an den fünf Tagen. An einem Tag besichtigen sie das Dynamo-Stadion in Dresden. Dort werden sie eine Trainingseinheit der Dynamos mitverfolgen, eine Führung durchs Stadion unternehmen und mit einem Profi ins Gespräch kommen.

Die Anmeldungen für das Dynamo-Fußballcamp in Neustadt laufen ab sofort. Die Teilnahme kostet pro Kind 184 Euro. Eltern, die mehrere Kinder anmelden, bekommen einen Rabatt. (SZ/kat)

