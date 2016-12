Dynamos Serien reißen Die Dresdner verlieren beim TSV 1860 in München mit 0:1 - und damit zum ersten Mal nach sechs Spielen und erstmals in der Allianz-Arena.

SGD-Trainer Uwe Neuhaus am Spielfeldrand in München am 3. Dezember. © dpa

Dynamo in der „Höhle der Löwen“, und die Dresdner Fans singen: „Wir haben Heimspiel in München!“ Es lässt sich nicht exakt beziffern, wie viele es genau sind, weil nicht nur auf der Südtribüne, sondern fast überall Schwarz-Gelbe sitzen. Es dürften mehr gewesen sein als die Hälfte der 43 400 Zuschauer. „Das ist schon der nackte Wahnsinn“, meinte Uwe Neuhaus. Er hatte „aus der Ferne beobachtet und registriert, dass dort tolle Ergebnisse eingefahren wurden“. Und er wolle ja auch nicht jede Serie brechen.



Doch in seinem 200. Zweitliga-Spiel als Trainer, dem 15. mit Dynamo, rissen die Serien, weil Levent Aycicek kurz vor Schluss für die Münchener traf: Dynamo verliert nach sechs ungeschlagenen Spielen und zum ersten Mal in der Allianz-Arena.

Zur Pause gibt es leisen Applaus, und der gilt beiden Seiten für ein beherztes, intensives Spiel, das nur dem Taubenschwarm in der Arena wenig Spaß machte. Denn sie fanden nur selten Zeit, sich auf dem Rasen niederzulassen. Bestenfalls hätten sie in den Strafräumen landen können, denn dort passierte eher wenig, weil entweder die jeweils angreifende Mannschaft den letzten Pass verpatzte oder - je nach Sichtweise - die verteidigende rechtzeitig stören konnte.

Torgefahr ergab sich in den ersten 45 Minuten insgesamt nur viermal, im Verhältnis 1:3. Und die eine Münchener Chance machte Jannik Müller zunichte, der den erfahrenen Ivica Olic im letzten Moment störte (9.). Auf Dresdner Seite hat Stefan Kutschke die beste Möglichkeit, aber der Angreifer setzte seinen Schuss zu hoch an, nachdem er von Akaki Gogia glänzend eingesetzt worden war (39.). Beim Direktversuch von Aias Aosman (36.) bekam Andreas Lambertz die Fußspitze nicht an die Kugel (36.), und nach einem beherzten Vorstoß von Jannik Müller verpasst Aosman die scharfe Eingabe von Kutschke (45.).

Das sagen die Trainer zurück 1 von 2 weiter Uwe Neuhaus, Dynamo Dresden: „Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gesehen haben von beiden Mannschaften, eine sehr ausgeglichene Partie ohne größere Höhepunkte. Es gab zwei, drei Halbchancen auf beiden Seiten, das 0:0 ging absolut in Ordnung. In der zweiten Halbzeit haben wir uns eine Auszeit genommen, sehr viele Fehlpässe gehabt, wodurch das Spiel fahrig wurde. Dann haben wir uns aber wieder straffen, einen Angriff nach dem anderen auf das Tor von 1860 fahren können mit vielen guten Chancen. Ich glaube, wir sind viermal frei aufs Tor gelaufen - dort müssen wir das Spiel entscheiden. Das ist das einzige, was ich meiner Mannschaft vorwerfen kann. Vielleicht ist das die Schwelle, an der wir stehen und über die wir heute noch nicht drüber gekommen sind. Das müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten lernen, um eine gute Mannschaft in der zweiten Liga sein zu können. Wir haben ein Spiel verloren, was man normalerweise auch angesichts der Tabellenkonstellation - 1860 mit Druck nach unten, wir bei einem Sieg zwei Punkte dran an Hannover - nicht verliert.“ Daniel Bierofka, 1860 München: „Es gibt keinen Biero-Effekt, es sind die Jungs, die auf dem Platz stehen. Beide Mannschaften haben sehr mutig gespielt, sehr hoch attackiert. Nach unseren Balleroberungen hatten wir aber nicht diese Selbstverständlichkeit, das bis zum Ende durchzuspielen. Aber das kann in unserer Phase vorkommen, wenn das Selbstvertrauen fehlt. Was ich der Mannschaft zugute halten muss, dass sie immer wieder alles probiert hat, dagegen gehalten hat, jeden Zweikampf angenommen hat. Dazu hatten wir heute dieses Quäntchen Glück, das muss man ganz ehrlich sagen. Gerade in der Phase ab der 75. Minute, in der Dresden drei, vier Aktionen vor unserem Tor hatte, hätte es auch anders ausgehen können. Aber ob das heute glücklich war, ist mir momentan nicht so wichtig, für uns waren die drei Punkte überlebenswichtig - vor allem für die Mannschaft, weil sie jetzt wieder zu dem Glauben zurückfindet, dass sie Spiele gewinnen kann.“

Mit dem 0:0 zur Pause musste keiner unzufrieden sein, aber auch die Dresdner waren noch nicht am Limit. Das aber müsse man erreichen, um im München etwas holen zu können, hatte Neuhaus vorher gesagt. Doch auch nach dem Wechsel fehlte dem Spiel die Struktur, wurde es von Fehlern bestimmt. Die „Sechziger“ setzen mit einem Fernschuss durch Romuald Lacazette ein Achtungszeichen (53./vorbei), als Signal taugte der aber nicht. Das gibt dagegen Neuhaus, als er nach einer Stunde Pascal Testroet für Lambertz - also als zweite Spitze - brachte. Nur knapp zwei Minuten später hat Kutschke nach perfekter Kombination von Aosman und bogig die Führung auf dem Fuß - und wieder jagt er den Ball drüber (62.).

Es ist eine alte Erfahrung, dass es sich oft rächt, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Nach einem Freistoß von Levent Aycicek reagiert Dynamos Torwart Marvin Schwäbe großartig (66.). Plötzlich sind die Münchener am Drücker, wackelt die Dresdner Defensive. Doch dann ist es wieder Kutschke, der frei aufs Münchener Tor zuläuft und an Torwart Stefan Ortega scheitert (78.). Und auch Testroet bekommt seine Chancen, aber auch er scheitert erst am Schlussmann (84.), schießt dann vorbei (87.) und legt sich schließlich den Ball zu weit vor (88.). Und Aosman nimmt die Flanke von Gogia direkt - drüber (88.). Es wäre für die SGD also durchaus mehr drin gewesen, aber die Chancenverwertung gehört eben auch dazu. So müssen sie eine unglückliche wie unnötige Niederlage hinnehmen.

