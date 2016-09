Dynamos schlechtes Zeugnis Seit dieser Saison können Fans bei der SZ online Noten vergeben – und sie sind sehr streng.

Nach dem Nackenschlag gegen Aue will Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus nicht alles zerreißen.

Florian Ballas erhielt nach dem Aue-Spiel von den SZ-Redakteuren eine Drei, bei den Internet-Nutzern kommt er gerade so auf eine Vier.

Wie geht man um mit so einer Niederlage? Auswerten und abhaken, meint Uwe Neuhaus. Den Dresdner Dynamos bleibt nicht viel Zeit, sich mit dem 0:3 gegen Aue zu beschäftigen. Deshalb schaut der Trainer nach einer „Fehleranalyse mit Perspektive“ sofort auf das nächste Spiel. „Wir müssen uns schütteln und in Kaiserslautern gut vorbereitet sein.“ Schon am Mittwoch werden die Schwarz-Gelben auf dem Betzenberg gefordert.

Für die Fans aber wirkt die Derbyschlappe noch nach, manche haben offenbar etwas Zeit gebraucht, sie überhaupt zu bewerten. Das zeigt sich im Noten-Tool bei sz-online.de, der Internetplattform der Sächsischen Zeitung. Seit Saisonbeginn gibt es dort die Möglichkeit, jeden Dynamo-Spieler einzuschätzen. Dafür stehen je drei Kriterien zur Abstimmung, die den Positionen angepasst sind. So wird bei einem defensiven Mittelfeldspieler die Passsicherheit, bei einem offensiven die Torgefahr bewertet – jeweils auf einer Skala von null bis 100 Prozent.

Genauso gehen auch die SZ-Redakteure ran, die unmittelbar nach dem Spiel die Dynamos in einer Einzelkritik beurteilen. Bisher hatten sie nur in wenigen Einzelfällen einen anderen Eindruck als die Internet-Nutzer. Es gab schließlich kaum einen Grund zum Meckern. Und zwischenzeitliche Abweichungen wie bei Marvin Stefaniak, der nach seinem spektakulären Freistoßtor in Hannover zwischenzeitlich einen Einser-Schnitt erreichte, relativierten sich im Laufe der Abstimmung. Der Mittelfeldspieler stand am Ende wie in der SZ auf einer Zwei – mit Sternchen.

Diesmal aber gibt es deutliche Differenzen, allerdings lässt sich an den Bewertungen im Tool auch ablesen, dass die Enttäuschung in den ersten Stunden nach der Niederlage besonders tief saß. Bis Montagmittag kamen nur vier der 13 benoteten Spieler auf eine Vier, neun hätten von den Fans eine Fünf bekommen.

Torwart Marvin Schwäbe, der mit seinem Fehlpass das 0:3 eingeleitet hatte, wurde anfangs sogar mit einer Sechs abgestraft – und das nicht nur in der Kategorie „Spieleröffnung“, sondern auch bei „Paraden“, obwohl er mehrmals mit klasse Reflexen weitere Gegentreffer verhindert hatte. Anders als am gedruckten Zeugnis kann sich die Online-Bewertung jedoch durch jedes weitere Votum ändern. Nach rund 1 000 abgegebenen Stimmen zeichnete sich eine Trendwende ab, wurden die Einschätzungen ein wenig milder, wobei: Hart bleiben sie allemal. Denn auch zum Schluss der Abstimmung am Dienstagnachmittag standen nur Vieren und Fünfen – jetzt im Verhältnis 7:6.

Das Urteil der Fans fällt also diesmal im Durchschnitt um eine Note schlechter aus als das der Sportjournalisten in der SZ. Von ihnen erhielt nur Aias Aosman eine Fünf, sieben Spieler eine Vier sowie Akaki Gogia, Marco Hartmann, Florian Ballas, Jannik Müller und der eingewechselte Stefan Kutschke immerhin eine Drei.

Insgesamt gab es im Internet diesmal 2 012 Stimmen, das liegt um etwa 500 niedriger als bei den Spielen zuvor. Offenbar fehlte einigen nach der ersten Saison-Niederlage auch die Lust, sich überhaupt noch mit den einzelnen Spielern zu beschäftigen. Den meisten Spaß hat ihnen das nach den Siegen gegen den FC St. Pauli (3 403) und im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (3 023) gemacht. Nach jedem Dynamo-Spiel lässt sich das Tool zur Bewertung über den aktuellen Bericht auf sz-online öffnen, also das nächste Mal am Mittwochabend nach dem Abpfiff in Kaiserslautern.

Bereits mit dem Anpfiff sind die Noten vom Sonntag sowieso nur noch von statistischem Wert. „Man kann jetzt alles zerreißen und schwarze Wolken malen“, sagt Neuhaus. „Aber das wäre nicht fair. Es sind viele Kleinigkeiten gegen uns gelaufen, wo wir in den Spielen davor in einzelnen Situationen ein bisschen mehr Glück hatten.“ Das spiegelt sich dann eben nicht nur im Ergebnis, sondern auch in den Noten wieder – gedruckt wie online.

