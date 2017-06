Dynamos Problem mit den Testspielen Schon die zweite Partie wird abgesagt, weil der Polizei die Kräfte fehlen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Steht Dynamos Trainer im Regen? Uwe Neuhaus muss die Vorbereitung teilweise umplanen. Das erste Testspiel findet aber wie geplant statt: an diesem Mittwoch, 18 Uhr, in der Jahnkampfbahn von Großenhain gegen Viktoria Berlin. © Ronald Bonss

Die politische Wetterlage hat erheblichen Einfluss auf den Sommerfahrplan von Dynamo Dresden. Nach dem Test in Jena wurde auch das für nächsten Mittwoch geplante Benefizspiel der Schwarz-Gelben beim Chemnitzer FC abgesagt. Die Begründung ist in beiden Fällen nahezu identisch: Der Polizei fehlen die Einsatzkräfte, diese Partien abzusichern, weil offenbar alle verfügbaren Beamten beim G20-Gipfel in Hamburg gebraucht werden.

In Abstimmung mit den Behörden spricht der Deutsche Fußball-Bund die Empfehlung aus, die Testspiele abzusagen. Die Vereine reagieren öffentlich diplomatisch. Man müsse das akzeptieren, „auch wenn es bedauerlich ist“, meinte Jenas Geschäftsführer Chris Förster. Wer sich darüber beklagt, dass beispielsweise ein rechtsextremes Konzert in Thüringen trotzdem stattfinden darf, riskiert eine Grundsatzdiskussion über Polizeieinsätze bei Fußballspielen. In diesen Statistiken für Sachsen ist Dynamo ein Spitzenplatz sicher, auch wenn es in Dresden seit Jahren zu keinem nennenswerten Vorfall gekommen ist, wie Einsatzleiter Stefan Dörner im Gespräch mit der SZ Ende Mai bestätigt hat.

Für Dynamo sind die Absagen problematisch. „Das sind wichtige Tests, die fest für die Vorbereitung eingeplant waren“, sagt Sportvorstand Ralf Minge. „Wir müssen nach Lösungen suchen, die Ausfälle zu kompensieren.“ Das bedeutet erstens einen zusätzlichen organisatorischen Aufwand und zweitens Abstriche am eigenen Plan. So testet die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus nun nicht am Sonnabend, wie geplant, sondern erst am Sonntag, 14 Uhr, im Pirnaer Willy-Tröger-Stadion. Der Gegner ist kein Drittliga-Aufsteiger wie Carl Zeiss Jena, sondern ein Regionalliga-Neuling. Die VSG Altglienicke hat sich in der Nordstaffel der Oberliga knapp vor Optik Rathenow durchgesetzt.

Für das Benefizspiel in Chemnitz, das unabhängig vom Ergebnis einen Gewinn für den finanziell angeschlagenen CFC bringen sollte, gibt es noch keinen Nachholtermin. Sollten beide Vereine keinen anderen Spielpartner finden, wäre es durchaus denkbar, dass sie ein geheimes Trainingsspiel vereinbaren. Darüber würde die Öffentlichkeit erst hinterher informiert werden. Für die Fans ein Horrorszenario, das sie so ähnlich jedoch schon kennen, wenngleich aus anderen Gründen.

Im September 2016 spielte Dynamo beim VfL Wolfsburg vor leeren Rängen, angeblich wegen Bauarbeiten im Stadion. Und im Winter fanden die Tests gegen Jena und Chemnitz unter Ausschluss von Zuschauern im DDV-Stadion statt, weil die Plätze auswärts unbespielbar waren und nicht ausreichend Zeit blieb, ein Heimspiel mit allem Drum und Dran vorzubereiten.

„Wir versuchen alles, der Mannschaft die Möglichkeit zu geben, sich vernünftig auf die neue Saison vorzubereiten“, erklärt Minge, der am Dienstag auch noch eine gute Nachricht zu verkünden hatte: Jannik Müller hat seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Juni 2019 verlängert. Der 23 Jahre alte Defensivspieler sei „ein Gesicht des Neustarts, den wir vor drei Jahren gemacht haben“, und „mit den Anforderungen mitgewachsen“, sagt der Sportvorstand. An diese Entwicklung wolle er anknüpfen, verspricht Müller. Er war in der Rückrunde der Vorsaison zur Stammkraft aufgestiegen.

Dynamos derzeitiger Testspielplan:

Mi., 28.06., 18 Uhr Viktoria Berlin in Großenhain

So., 2.07., 14 Uhr, VSG Altglienicke in Pirna

Sa., 8.07., 15.00, Slovan Liberec in Oppach

Mi., 12.07., 18.00, VfB Stuttgart in Heimstetten/Bayern

Sa., 15.07., 14.30, SpVgg Unterhaching in Sandharlanden/Bayern

Sa., 22.07., 16.00, VfL Wolfsburg in Dresden, DDV-Stadion.

