Dynamos neuer alter Richtungsstreit

Lob, Lob, Lob. Immer dieses Lob für das spielerisch doch so überzeugende Auftreten, in Freiburg schon wieder. Dabei hat Dynamo Dresden gerade verloren und sich damit aus dem DFB-Pokal verabschiedet. „Deshalb kann ich mir dafür nichts kaufen“, sagt Uwe Neuhaus über die neuerlichen Komplimente nach der 1:3-Niederlage, und er weiß: „Morgen auch nicht!“

Im Grunde ist es ganz einfach und doch kompliziert. Dynamos Trainer will lieber Spiele gewinnen statt nur die Sympathien, und seinen Profis geht es genauso. An ihrem von Ballbesitz, Geduld und Risiko geprägten Spielstil ausgehend von einer gepflegten Spieleröffnung durch den Torwart möchten die Dresdner aber unbedingt festhalten. Der habe sie bis in die zweite Liga gebracht und dort im Vorjahr auf den fünften Platz, betont Neuhaus.

Und doch weiß auch er, dass nicht erst dieses 1:3 am Mittwochabend beim Erstligisten SC Freiburg selbst verschuldet gewesen ist. Drei individuelle Fehler – provoziert nicht zuletzt vom auf spielerische Lösungen basierenden Auftreten – haben die drei Gegentore ermöglicht. Das erinnert fatal an das 1:2 drei Tage zuvor in Nürnberg sowie an einige Partien in den zurückliegenden Wochen und Monaten.

Wieder wird Dynamo nach einer Niederlage also gelobt. Freiburgs Trainer Christian Streich geht sogar so weit, dass er ganze Spielzüge übernehmen wolle. „Es kann gut sein“, meint er in seinem Badener Dialekt, „dass da Dinge dabei sind, die wir einstudieren können. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir gewonnen haben.“

Marvin Schwäbe möchte dagegen überhaupt nichts sagen. Dynamos Torwart hat womöglich eine Ahnung, dass die in Fanforen, an Stammtischen und auf der Stadiontribüne vorherrschende latente Kritik an der Spielweise nun einmal mehr an ihm festgemacht wird. Und so kommt es dann auch. Nicht Schwäbes Glanzparade in der Anfangsphase ist das Thema, sondern seine durchaus aufreizend wirkende Art, Fußball aus dem Strafraum heraus zu spielen.

Bereits in der ersten Halbzeit hat der 22-Jährige seine Mitspieler ein, zwei Mal in Bedrängnis gebracht, nach der Pause kann dann Aias Aosman das Anspiel nicht ohne Foul weiterverarbeiten. Dabei, entgegnet Neuhaus, hätte er den Ball nur zurückspielen müssen zum Torwart statt den Versuch zu unternehmen, den Gegner ausspielen zu wollen. Der daraus resultierende Freistoß beschert Freiburg das 2:1. Wirklich haltbar ist der Schuss nicht gewesen, auch wenn selbst das anders diskutiert wird.

Der Trainer spricht vom Lernprozess

Keine zwei Meinungen gibt es beim 3:1, das Schwäbe mit einem Fehlpass einleitet. „Das Risiko nehmen wir mit unserer Spielweise in Kauf, da kommen eben auch mal Fehler vor“, sagt Neuhaus und spricht von einem Lernprozess – mal wieder. Es gehe darum, im richtigen Moment die richtigen Lösungen zu finden.

In Freiburg ist das Dynamo mindestens dreimal nicht gelungen, denn auch das 1:1 ermöglicht ein Fehlpass in der Nähe des eigenen Strafraums, diesmal von Philip Heise. „Auf dem Platz haben die Spieler eine andere Perspektive als in der Video-Analyse, wenn die Szene hin- und hergespult wird. Trotzdem werden wir die Dinge auswerten“, betont der Cheftrainer.

Nicht wenige Fans fordern spätestens jetzt Markus Schubert. Auch Neuhaus hat über den Torwarttausch nachgedacht – vor dem Anpfiff. Er habe sich aber für Schwäbe entschieden, um dem die Gelegenheit zu bieten, sich gegen einen Bundesligisten zu beweisen. Genau die Last habe er dem erst 19-jährigen Schubert nicht aufbürden wollen. „Man stelle sich vor, er macht den entscheidenden Fehler“, sagt Neuhaus, doch er kündigt ein Gespräch mit Schwäbe an.

Den 22-Jährigen hatte Streich mehr als nur gelobt, der Verweis auf Manuel Neuer glich einer Adelung. Neuhaus ist hin- und hergerissen: „Mut braucht man für so eine Spielweise, und Marvin hat auch die technischen Fertigkeiten dazu. Er muss manche Situationen nur klarer spielen, das über 90 Minuten konzentriert und möglichst fehlerlos abrufen.“

Diese Forderung betrifft längst nicht nur Schwäbe, betont Neuhaus. Zudem sei er weit davon entfernt, die Taktik völlig zu überdenken. Er wolle dafür aber erst die Meinung der Mannschaft einholen – auch das sagt der Trainer nicht zum ersten Mal. „Wenn die Spieler davon abrücken wollen, wird uns etwas anderes einfallen.“

Das Veto wird ausbleiben. Gerade die Führungskräfte bekennen sich öffentlich in der Stildebatte. „Wir müssen unser Ding so weiterspielen, das ist absolut gut. Aber in den entscheidenden Situationen, wenn der Druck zu groß wird, müssen wir den Ball einfach mal wegschlagen“, sagt der zunehmend geschätzte Manuel Konrad. Ersatzkapitän Florian Ballas bestätigt ihn und liefert einen weiteren Lösungsansatz. „Viel wichtiger ist, dass wir unser Spiel im letzten Drittel verbessern, dass wir mehr Torabschlüsse haben, nicht nur Ballbesitz.“

Nicht erst in Freiburg ist offensichtlich, dass es in der Offensive an Durchschlagskraft mangelt und die Chancenverwertung nicht die beste ist. „Im Endeffekt entscheiden Tore die Spiele“, sagt Neuhaus, meint aber, dass sich die Sicht speziell auf die insgesamt gute Freiburg-Partie am Tag danach relativieren werde. Was allerdings bleibt, sind die Fehler und das Lob – sowie dieser letzte Satz von Streich: „Jetzt müsst ihr aber auch mal wieder gewinnen.“

