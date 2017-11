Dynamos nächster Rückschlag Gegen den 1. FC Kaiserslautern haben die Dresdner bis zehn Minuten vor Schluss alles im Griff – und verlieren mit 1:2.

Dynamos Lucas Röser (r.) gegen Kaiserslauterns Patrick Ziegler. © Robert Michael

Wieder nichts, schon wieder verloren und wieder mal durch Gegentreffer in den letzten Minuten, an diesem Montagabend sogar zwei. Mit 1:2 verliert Dynamo Dresden dieses Spitzenspiel zwischen dem heimschwächsten Team und der schlechtesten Auswärtsmannschaften der Liga.

Von einem Heimkomplex hat Kapitän Marco Hartmann zwar nichts wissen wollen. Dass dieses 1:0 am ersten Spieltag gegen Duisburg der bislang einzige Sieg im eigenen Stadion gewesen ist, hat aber Wirkung hinterlassen. „Wenn du dann immer länger auf einen Heimsieg wartest, setzt sich das irgendwann auch in deinem Kopf fest. Dann kommen zu viele Gedanken und eine gewisse Verunsicherung dazu“, sagt Hartmann, der derzeit mehr denn je als Mannschaftssprecher gefordert ist.

Bei der Mitgliederversammlung am vorvergangenen Samstag hat er die Fans auf den Ernst der Lage eingeschworen, bei der Spieltagspressekonferenz am Freitag dann den Medien seine Sicht auf die Dinge mitgeteilt und im Stadionheft Kreisel noch einmal die Bedeutung dieser Partie gegen den Tabellenletzten verdeutlicht. „Aber immer nur reden, bringt uns am Ende nicht weiter“, meint Hartmann und betont, viel lieber auf dem Platz vorangehen zu wollen.

Für die ersten großen Überraschungen des Abends aber sorgt sein Trainer. Sowohl Hartmann, der nach einem Muskelfaserriss gezielt auf dieses Spiel hintrainiert hat, als auch der unantastbar scheinende Wunschstürmer Peniel Mlapa fehlen in der Startformation. Stattdessen spielt Dynamo mit Paul Seguin im defensiven Mittelfeld und Lucas Röser als einzige Angriffsspitze. Beide sind nicht gerade als Zweikämpfer bekannt, doch auch Neuhaus wird sich seine Gedanken gemacht haben.

Taktisch bleibt allerdings alles unverändert, welche Alternativen hätte es auch geben sollen? Dafür, das hat Neuhaus mehrmals angesprochen, fehlt es mitten in der Saison an Zeit – und Dynamo dafür zudem das Personal. Lange Bälle kann, will und mag die Mannschaft mit ihren vielen technisch versierten Dribbelkünstlern nicht.

Und trotzdem soll alles anders und vor allem besser werden, verspricht Hartmann nach der internen Aussprache mit den Kollegen. „Wir waren uns einig, dass wir es in den eigenen Händen haben, eine Veränderung herbeizuführen, was die Situation, die Stimmung und die Ergebnisse angeht“, erklärt der 29-Jährige – und muss sich zumindest um Punkt zwei keine Sorgen machen. Die Stimmung ist wie zu besten Flutlichtspielzeiten. Voll besetztes Stadion, dazu ein Publikum, dass geschlossen hinter der Heimmannschaft steht und binnen weniger Stunden dafür gesorgt hat, dass auch das nächste Heimspiel am 3. Dezember ausverkauft sein wird – zu Gast ist dann Erzgebirge Aue.

„Hier regiert die SGD“ – der lauthals vorgetragene Slogan gilt eben trotz akuter Heimschwäche, erst recht an diesem richtungsweisenden Abend. Dass bei der Präsentation der neuen weinroten Blockfahne mit der schlichten wie einprägsamen Aufschrift DYNAMO das an eine extra Halterung fixierte Vereinslogo abstürzt – kann passieren, geschenkt. Dass dabei auch Pyrotechnik gezündet wird und zwei Böller krachen – soll passieren und kostet wieder zusätzlich. Erst auf der Mitgliederversammlung hat der Verein dazu die neuesten Zahlen präsentiert. Demnach sind die Strafgelder an den DFB von 45 000 aus der Drittligasaison auf 70 000 Euro im ersten Zweitliga-Jahr angestiegen.

Auf das Spielfeld will der Funke jedoch nicht so recht überspringen. Dynamo versucht sich vorsichtig nach vorne zu tasten, Kaiserslautern ebenso. Nur keinen Fehler machen, lautet das Motto. Und doch dauert es keine Viertelstunde bis zur nächsten Überraschung – Rösers Führungstreffer. Nach Flanke von Haris Duljevic und Kopfballablage durch Florian Ballas muss er den Ball aus Nahdistanz nur noch über die Linie drücken. Hat Neuhaus also tatsächlich alles richtig gemacht mit den Personalentscheidungen, zumal auch Seguin überzeugt?

Fehlerlos – jedenfalls vor der Pause

Die Führung macht Mut, und wie. Beinahe jeder Angriff der Dresdner ist gefährlich, Chancen haben Patrick Möschl (18., 33.), Duljevic mit seinem Schuss ans Außennetz (21.) sowie Röser, der zweimal nur knapp die Eingabe verpasst (26., 27.).

Die Defensive steht zudem sicher, was auch an Kaiserslautern liegt. Der Rückstand hat die Pfälzer noch mehr verunsichert, selbst einfachste Pässe misslingen. Als sie die Abwehrkette kurz vor der Pause einmal mit einem simplen Pass aushebeln, fehlt nach Brandon Borrellos Eingabe ein Abnehmer in der Mitte. Dynamos Torwart Marvin Schwäbe bleibt weitgehend beschäftigungslos – und fällt auch anderweitig nicht auf, etwa durch fußballerische Einlagen. Das ist in diesen aufgeregten Wochen, die auch von der Spielstil-Debatte geprägt sind, durchaus erwähnenswert.

Nach der Pause kümmert sich Dynamo jedoch mehr ums Ergebnisverwalten, und der eingewechselte Hartmann lässt die eine große Kopfballchance ungenutzt (79). Doch auch von den Gästen kommt wenig bis gar nichts, negativer Höhepunkt ist ein falscher Einwurf nach einer Stunde Spielzeit. Und trotzdem sind sie zur Stelle beim schon obligatorischen einen Fehler, den sich Dynamo offenbar immer leistet – diesmal Schwäbe. Bei einem Freistoß ist er zu unentschlossen, und Stipe Vucur trifft per Kopf zum Ausgleich (85.). Drei Minuten später wird es noch schlimmer: Lukas Spalvis stellt mit seinem abgefälschten Schuss zum 1:2 das Spiel auf den Kopf. Am Ende pfeifen die Zuschauer, kurz und laut.

Doch Hartmann wiederholt, was auch Neuhaus schon betont hat: „Das Spiel entscheidet weder über Abstieg noch über Klassenerhalt, darüber sollte sich jeder im Klaren sein.“

