Dynamos Mut wird nicht belohnt

Das tut weh! Marco Hartmann und Hannovers Sane rasseln bei einem Duell in der Luft mit den Köpfen zusammen. © Robert Michael

Fehlenden Mut kann man Uwe Neuhaus wirklich nicht attestieren. Gegen Hannover 96 wählt der Trainer von Dynamo Dresden eine ungewöhnlich offensive Ausrichtung. Belohnt wird das nicht: Dresden verliert gegen die Niedersachsen trotz guter Leistung vor 29 820 Zuschauern im eigenen Stadion mit 1:2.

Neben dem zu erwartenden Einsatz von Jannik Müller, der für den verletzten Florian Ballas ins Team rückt, stellt Neuhaus auch Niklas Kreuzer und Aias Aosman auf. Dafür nehmen die deutlich defensiveren Fabian Müller und Andreas „Lumpi“ Lambertz auf der Auswechselbank Platz. Neuhaus hatte vor der Partie gegen den Tabellenzweiten davon gesprochen, dass genügend Qualität im Kader sei, um den Ausfall von Toptorjäger Akaki Gogia zu kompensieren. Nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer scheint er dies nun mit dieser angriffslustigen Aufstellung beweisen zu wollen.

Nach zwei Minuten ist das schon fast von Erfolg gekrönt. Nachdem sich die Dresdner von dem frühen Pressing der Gäste befreien, läuft Marvin Stefaniak gegen drei Hannoveraner auf den Strafraum zu, sein Schuss von der 16-Meter-Linie ist für 96-Schlussmann Philipp Tschauner aber kein Problem. Nur drei Minuten später spielt Stefaniak auf Links Philip Heise frei, der auf den Elfmeterpunkt flankt und Erich Berko findet. Dessen Schuss kann Tschauner zur Ecke klären. Die fangen die 96er ab und setzten zum Konter an, den Jannik Müller nur mit einem gelbgeahndeten Foul stoppen kann. Ein Handicap für die noch folgenden 84 Minuten.

In der neunten Minute kontern die Schwarz-Gelben lehrbuchmäßig über Stefan Kutschke, Stefaniak und Berko. Letzterer passt zurück auf Stefaniak, der nur knapp an Tschauner scheitert. Eine Minute später kommt Niklas Hauptmann im Strafraum zu Fall, die Pfeife von Schiedsrichter Florian Badstübner bleibt stumm. Die Proteste der Dresdner halten sich im Gegensatz zu ihren Anhängern aber in Grenzen.

Das sagen die Trainer zum Spiel zurück 1 von 2 weiter Uwe Neuhaus, Trainer Dynamo Dresden: Bis auf das Ergebnis kann ich nur ein positives Fazit ziehen. Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Der einzige Grund dafür, dass wir verloren haben, ist unsere mangelnde Chancenverwertung. Aber wir haben nie aufgegeben. Vielleicht war nach dem 1:1 die Gier zu groß. Das war vielleicht ein bisschen Lehrgeld, das wir heute zahlen mussten. Trotzdem bin ich froh, dass wir uns nach der Niederlage in Hamburg nicht von unserer Spielweise haben abbringen lassen. Daniel Stendel, Trainer Hannover 96: Wir sind sehr glücklich über den Sieg, weil wir wussten, dass es eine sehr enge Kiste wird. Dresden hat vor allem in der 1. Hälfte sehr gut gespielt, sehr selbstbewusst. Das war nach der Niederlage letzte Woche nicht unbedingt zu erwarten. Es war ein Spiel, das auf der Kippe stand. Das wir nach dem Ausgleich noch mal zurückgekommen sind war Klasse.

Nach der ersten Ecke der Gäste holt sich dann Kapitän Marco Hartmann die inzwischen fast schon obligatorische Platzwunde ab. Kurz bevor der 28-Jährige in der 17. Minute mit gelbem Turban auf das Feld zurückkehrt, kann Kutschke einen Abpraller zur Führung nutzen, bringt den Ball aber sechs Meter vor dem Tor nicht kontrolliert auf selbiges.

Nach 22 Minuten geben die Gäste schließlich ihren ersten nennenswerten Torschuss ab, der Marvin Schwäbe aber nicht besonders prüft. Dagegen hat Kutschke im Gegenzug die nächste Dresdner gute Gelegenheit, schlägt aber über den Ball. Waren in den vergangen Spielen Großchancen schwarz-gelbe Mangelware, wird nun wieder deren mangelhafte Verwertung zum Thema.

Glück haben die Gastgeber nach 32 Minuten, als eine Ecke von Prib lang und länger wird und schließlich auf der Latte des Dresdner Tores landet. Das schockt Dynamo aber nicht. Nach einem schlampigen Zuspiel der Hannoveraner läuft plötzlich Aias Aosman in der 33. Minute allein auf Tschauner zu, platziert den Ball aber nur auf die Brust des Keepers. Als Kutschke nur 60 Sekunden später scharf in den Strafraum flankt, ist kein Dresdner in der Nähe, der Nutzen aus Tschauners Abpraller hätte ziehen können.

Kurz vor der Pause rächt sich das fast. Nach einem gelungenen Angriff über die linke Seite kommt Martin Harnik frei vor dem Tor zum Abschluss, sein Schuss streicht nur um Zentimeter am rechten Pfosten des Dresdner Gehäuses vorbei.

Hoch motiviert kommt Dynamo auch wieder aus der Kabine. In der 49. Minute läuft Aosman erneut allein auf Tschauner zu, kann den springenden Ball aber zu spät unter Kontrolle bringen, sodass der Keeper sicher hält. Wenig später jubelt das Stadion, Kutschkes Treffer geht aber ein Abseitsposition voraus. In der 52. muss es dann eigentlich 0:1 stehen, doch Schwäbe klärt mit einem Hackenreflex in letzter Sekunde gegen Harnik.

Als wieder nur eine Minute später Marvin Bakalorz - als vermeintlich letzter Mann - Niklas Kreuzer zu Fall bringt, fordert nicht nur der Dresdner Anhang, sondern auch Trainer Neuhaus die Rote Karte. Doch Badstübner belässt es bei Gelb.

In der 64. Minute folgt dann der Nackenschlag für die Dresdner. Nach einer Ecke kommt Harnik an den Ball und bugsiert das Spielgerät mit einem Kung-Fu-Sprung über die Linie 0:1 aus Dresdner Sicht. Um die Serie gegen die Topteams der Liga und wenigstens einen Punkt zu retten, kommt nach 73 Minuten Pascal Testroet für Erich Berko. Doch zunächst verstolpern die Gäste die nächste gute Gelegenheit im Dresdner Strafraum. Auch die nächste Gelegenheit hat 96, doch Harnik verzieht. Doch dann schlägt endlich die Stunde der Dresdner. Hartmann spielt Testroet in der Mitte frei, der allein auf Tschauner zuläuft und den Blick für Kutschke hat, der nur noch einzuschieben braucht.

Das Spiel geht weiter hin und her, zunächst zielt Iver Fossum zu genau und rechts vorbei, dann greifen die Dresdner den eingewechselten Kenan Karaman nicht richtig an - der macht es genauer und trifft zur erneuten Gästeführung, zwei Minuten nach dem Dresdner Ausgleich. Neuhaus bringt noch Lambertz für Aosmann und der Routinier hat in der 87. Minute tatsächlich noch die Gelegenheit zum 2:2, trifft den Ball aber nicht richtig. Zwei Minuten später hat Harnik die Entscheidung auf dem Fuß, doch Schwäbe hält die Dresdner Hoffnung am Leben. Am Ende vergebens.

