Dynamos Kapitän fällt aus Beim 3:3 in Stuttgart musste Marco Hartmann früh vom Platz. Am Montag wurde die Schwere der Blessur bekannt.

Gibt auf dem Feld vorerst keine Kommandos mehr: Dynamos Spielführer Marco Hartmann. © Robert Michael

Schon nach zwölf Minuten musste Marco Hartmann am Sonntag das Spielfeld in Stuttgart verlassen. Der Dynamo-Kapitän hatte sich bei einem Zweikampf eine Bauchmuskelverletzung zugezogen.

Am Montag brachte dann eine MRT-Untersuchung Klarheit über die Art und Schwere der Verletzung: Muskelfaserriss in der schrägen Bauchmuskulatur. Der 29-Jährige verpasst somit die Spiele gegen Heidenheim (Mi., 17.30 Uhr) und in Braunschweig (Mo., 20.15 Uhr), teilte der Verein mit.

„Mit Marco fehlt uns nicht nur unser Kapitän, sondern auch ein wichtiger Stabilisator im Mittelfeld. Ich wünsche ihm eine möglichst rasche Genesung, damit er schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann. Manuel Konrad hat bereits unter Beweis gestellt, dass er da ist, wenn wir ihn brauchen“, sagte Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus.

