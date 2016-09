Dynamos Kampf wird belohnt Die Dresdner verdienen sich bei ihrem Zweitliga-Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg einen Punkt. Pascal Testroet erzielt in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1.

Pascal Testroet in Aktion. © Dehli-News

Die Zuschauer im ausverkauften DDV-Stadion hüpfen schon vor dem Anpfiff im Dy-na-mo-Takt, im K-Block steht es schwarz auf orange: „Die SGD ist wieder da!!!“ Am Ende wird es ein Feiertag für Fußball-Dresden: Dynamo erkämpft sich zum Start in die 2. Bundesliga zu Hause gegen den 1. FC Nürnbergein 1:1 (0:1). Nach einem von Guido Burgstaller verwandelten Elfmeter kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit hatten sie lange zurückgelegen, sich aber gegen die drohende Auftaktniederlage gestemmt - und wurden dafür belohnt. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Pascal Testroet mit einem satten Schuss zum Ausgleich. Die Fans feierten ihre Mannschaft wie die Sieger.

Die Schwarz-Gelben sind nämlich gar nicht so weit entfernt, die Vorgabe ihres Trainers zu erfüllen. „Wir wollen mit der Begeisterung und der garantiert wieder unglaublichen Unterstützung von den Rängen versuchen, unser Spiel durchzusetzen und mutig zu spielen“, hatte Uwe Neuhaus angekündigt. Er setzte zu Beginn der neuen Saison auf Bewährtes, nur zwei Neuzugänge standen in der ersten Anfangsformation: Verteidiger Florian Ballas, der vom FSV Frankfurt nach Dresden gewechselt ist, und Marvin Schwäbe einen Platz in der ersten Anfangsformation der neuen Saison. Der von 1899 Hoffenheim ausgeliehene Torhüter, der vorige Spielzeit beim VfL Osnabrück zwischen den Pfosten stand, erhielt den Vorzug gegenüber Patrick Wiegers.

„Ich habe mit beiden gesprochen und dem Patrick gesagt, dass die fußballerischen Fähigkeiten, die Marvin mitbringt, den Ausschlag geben“, erklärte Neuhaus seine Entscheidung in der Nummer-eins-Frage. Dynamo will auch in der höheren Klasse von hinten heraus Fußball spielen, den langen Ball nur als Stilmittel einsetzen. Die Torwart-Frage war nicht die einzige enge Entscheidung. Es gibt von Anfang an Härtefälle wie Konrad. Der 28-Jährige war vorige Saison Kapitän beim FSV Frankfurt und mit dem Anspruch zu Dynamo gekommen, auch hier Verantwortung zu übernehmen. Den Platz als Balleroberer und -verteiler vor der Abwehr nimmt jedoch zunächst Marco Hartmann ein.

Als Sturmspitze bekam wie erwartet Testroet den Vorzug gegenüber Stefan Kutschke. Und der 18-Tore-Mann aus der Vorsaison erzielt auch den ersten Treffer, allerdings steht er nach dem Lupfer von Nils Teixeira knapp im Abseits (42.). Es ist die Phase kurz vor der Pause, in der sich Schiedsrichter Tobias Welz aus Wiesbaden den Unmut der schwarz-gelben Fans zuzieht, denn nur wenig später entscheidet er auf Elfmeter. Ballas hatte Tim Leibold attackiert, und der Nürnberger nahm den leichten Kontakt dankend an. Burgstaller lässt Schwäbe keine Abwehrchance.

Das Gegentor zum, wie es heißt, psychologisch ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Pause. Das Konzept der Gäste scheint aufzugehen, denn sie überlassen Dynamo das Mittelfeld un die Spielgestaltung, stehen hinten kompakt und versuchen, mit langen Bällen Jakub Sylvestr, der einmal das Außennetz trifft (8.) oder Burgstaller zu erreichen. Torgefahr erzielen sie damit selten und eigentlich nur, wenn sich die Dresdner im spielerischen Übermut verzetteln.

Die Schwarz-Gelben haben ihre beste Chance zur Führung schon nach gut fünf Minuten, als Andreas Lambertz den Ball nach Flanke von Marvin Stefaniak an die Latte lenkt und Testroet mit dem Nachschuss an Torwart-Routinier Raphael Schäfer scheitert. Danach lassen sie den Ball zwar in den eigenen Reihen laufen, finden aber in der kompakten Nürnberger Defensive selten Lücken. Wie erwartet. „Sie bringen sehr viel Körperlichkeit mit, sind robust und haben die Spielertypen, die wenig zulassen“, hatte Hartmann vor dem Anpfiff gesagt.

Trotzdem ist Aias Aosman plötzlich durch, hat sich den Ball geschnappt, nachdem Fabian Müller bei seinem Vorstoß geblockt worden war. Doch der Dribbler schießt selbst und vorbei, übersieht den in der Mitte lauernden Testroet (29.). Statt 1:0 heißt es zur Pause also 0:1 und die Aufsteiger stehen vor ihrer ersten Bewährungsprobe. Es mangelt ihnen weder am Engagement noch am Mut, was fehlt, ist die Präzision im Passspiel, was auch am Gegner liegt, der eben eine Klasse cleverer ist als die meisten Konkurrenten zuletzt.

Neuhaus erhöht nach gut einer Stunde das Risiko, bringt mit Kutschke für Lambertz den zweiten Stürmer. Niklas Hauptmann ersetzt den glücklosen Aosman. Sie machen Druck, aber es fehlen die klaren Aktionen. Auch die Standards - ein Erfolgsmittel der Vorsaison - bringen kaum Gefahr: Testroet kommt zwar zum Kopfball, aber der geht deutlich drüber (70.). Und als Testroet auf Stefaniak und der in die Mitte spielt, ist keiner da, der die Kugel über die Linie drücken kann (78.). Kutschkes Kopfball geht vorbei (86.). Die Nürnberger verteidigen mit ihrer Lufthoheit und der branchenüblichen Zeitspielerei den knappen Vorsprung - und wurden für ihr passives Verhalten doch noch bestraft.

Die Trainerstimmen:

Uwe Neuhaus, Dynamo: „Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft und denke, dass ich dazu jedes Recht habe. Wir haben gegen einen - aus meinser Sicht - Mitfavoriten um den Aufstieg ein richtig gutes Spiel gemacht, sicherlich nicht fehlerfrei. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei katastrophale Ballverluste in der eigenen Hälfte, die dürfen nicht vorkommen. Wer hier ins Stadion gekommen ist und erwartet hat, dass wir im Drei-Minuten-Rythmus eine Großchance herausspielen, hatte die falschen Erwartungen. Wir haben mit Ruhe, mit Geduld, einigen guten Kombinationen und Spielverlagerungen einige Möglichkeiten bekommen, keine hundertprozentigen zwar. Da kam der letzte Pass nicht, die Flanke war zu lang. An den Dingen werden wir arbeiten. Aber den Rückstand in dieser Art und Weise wegzustecken, das war beeindruckend. Ich rege mich weder über den Elfmeter noch über die Nachspielzeit auf. Ich glaube, das kann man gegeneinander aufwiegen. Die Mannschaft hat an sich geglaubt, alles nach vorne geworfen, am Ende sicher auch die Brechstange rausgeholt. Nur, wer an sich glaubt, kann solche Spiele noch unentschieden gestalten.“

Alois Schwartz, Nürnberg: „Wie es zum Schluss ausging, ist es für uns natürlich bitter gewesen, in der 94. Minute das Ding zu bekommen. Aber wir hätten vorher ein zweites Tor machen können, um etwas mehr Ruhe zu haben. Letztlich haben wir es ganz gut gemacht, Dresden vom Tor weg gehalten. Der Gegner musste viel breit und nach hinten spielen. Bis auf einen glücklichen Lattenkopfball ganz gut verteidigt. Mit dem Elfmeter wurden wir für unsere Arbeit ein bisschen belohnt. Wir nehmen das dankend an. Auch das ist ein kleines Geschenk gewesen. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen offener, Sylvestr hatte gleich in der 46. Minute eine große Chance, schießt den Torwart in die Arme. Dann ging es hoch und runter. Wenn wir das 2:0 machen, gehen wir als Sieger vom Platz. So kam Dynamo mit viel Euphorie, viel Leidenschaft, den Fans - tolle Kulisse -, die die Mannschaft bis zum Schluss angefeuert haben, und die Mannschaft hat sich zum Schluss belohnt. Fünf Minuten Nachspielzeit - das ist ein bisschen fader Beigeschmack.“

