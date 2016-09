Dynamos Geniestreich Die Dresdner gewinnen unerwartet verdient bei Bundesliga-Absteiger Hannover – dank zweier Traumtore und Akaki Gogia.

zurück Bild 1 von 2 weiter Philipp Tschauner hetzt noch in die Ecke, reißt die Arme hoch – doch sein Einsatz ist vergeblich. Hannovers Torwart kommt nicht an den Ball, den Dynamos Kunstschütze Marvin Stefaniak gefühlvoll um die Mauer und ins obere Eck geschlenzt hat. Der Führungstreffer hat Potenzial für die Wahl zum Tor des Monats. © Robert Michael Philipp Tschauner hetzt noch in die Ecke, reißt die Arme hoch – doch sein Einsatz ist vergeblich. Hannovers Torwart kommt nicht an den Ball, den Dynamos Kunstschütze Marvin Stefaniak gefühlvoll um die Mauer und ins obere Eck geschlenzt hat. Der Führungstreffer hat Potenzial für die Wahl zum Tor des Monats.

Nach dem Abpfiff: Dynamo-Spieler jubeln gemeinsam mit den Fans in Hannover

Womöglich ist er genau der Richtige für diese Partie in Hannover – und der Mann des Spiels deshalb weder der eine Traumtorschütze noch der andere. Marvin Stefaniaks direkt verwandelter Freistoß sowie der Volleyschuss von Florian Ballas mögen den unerwarteten wie verdienten 2:0- Auswärtssieg von Dynamo Dresden beim Erstliga-Absteiger besiegelt haben, der entscheidende Schachzug auf dem Weg dorthin ist aber die erstmalige Beförderung von Akaki Gogia in die Anfangself.

Heißes Spiel, hitzige Atmosphäre und noch dazu Temperaturen um die 30 Grad Celsius – für den gebürtigen Georgier alles kein Problem. „Hey, ich bin Südländer“, entgegnet Dynamos Neuzugang, den sie alle Andy nennen, danach trocken. Zu seiner eigenen Leistung will der 24-Jährige aber nichts sagen, und sich feiern lassen schon gar nicht. Das tun die Trainer, wenn auch indirekt.

Eine Belebung fürs Angriffsspiel

Uwe Neuhaus, der zwei Tage nach seiner Vertragsverlängerung wider Erwarten nun also doch das passende Geschenk von seiner Mannschaft erhalten hat, spricht selten offen über Personalentscheidungen. Diesmal aber erklärt er offensiv – und damit passend zu Gogias Spielweise –, warum er sich gegen den bislang keineswegs enttäuschenden Niklas Kreuzer und stattdessen für Gogia im rechten Mittelfeld entschieden hat. „Er ist eine Belebung für unser Angriffsspiel und zieht auch selbst immer wieder zum Tor. Ich bin froh, die Entscheidung so getroffen zu haben“, meint Neuhaus, während der Hannoveraner Daniel Stendel noch mal ausdrücklich darauf hinweist, dass Dynamos Tore „so wahrscheinlich nicht jede Woche fallen“.

Gogias Auftritt beim ersten Pflichtspiel für seinen neuen Klub ist dagegen wohl erst ein Vorgeschmack von dem, was er zu leisten imstande ist – im Idealfall jede Woche. „Er ist jetzt so weit“, sagt Neuhaus über den im August verpflichteten, dribbelstarken, schnellen und wendigen Neuzugang. Den Führungstreffer von Stefaniak bereitet er sozusagen vor.

Das Dynamo-Zeugnis: Kutschke provziert Rot zurück 1 von 15 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 3: Vor ihm geht es im Strafraum hoch her, und dennoch ist er eher selten gefordert. Bis auf einen nicht festgehaltenen Ball mit tadelloser Leistung. Nils Teixeira: Note 3: Bereichert die Offensive mit vielen Eingaben, von denen die meisten aber zu ungenau sind. Rettet dafür einmal kurz vor der Torlinie (15.). Jannik Müller: Note 3: Mit gewohnter Ruhe inzwischen schon eine Konstante in der Defensive, selbst, wenn das Glück ihm und den Nebenleuten dabei hold ist. Florian Ballas: Note 3: Sein Problem bleibt der Spielaufbau. Ansonsten kompromisslos gut – hinten und auch vorn, wie er beim Volleytreffer zum 2:0 beweist. Fabian Müller: Note 3: Fällt beim Blick von der Tribüne immer etwas ab. Liegt an der zurückhaltenden Art, auch auf dem Platz. Unterm Strich macht er sein Ding. Marco Hartmann: Note 2: Nach einem Foul liegt der Kapitän schon nach fünf Sekunden erstmals am Boden – und auch danach öfter, mit der Abwehrgrätsche in höchster Not. Andreas Lambertz: Note 3: Am Tag der Traumtore bleibt ihm ein solches verwehrt. Sein Volleyschuss geht drüber (59.). Darüber hinaus geschickter Ballverteiler. Aias Aosman: Note 2: Macht ein ansprechendes, engagiertes Spiel. Und wenn die Chancenverwertung besser wäre... Scheitert in bester Position zweimal am Torwart (14., 21.). Akaki Gogia: Note 2: Neu im Spiel und eine absolute Bereicherung mit Spielmacherqualitäten. Schnell, wendig, dribbelstark und ideenreich. Leitet einige gute Szenen ein. Marvin Stefaniak: Note 2: Traumtor! Dass er Freistöße schießen kann, ist bekannt. Der Kunstschuss zum 1:0 gehört jedoch in die Kategorie besonders schön – und wertvoll. Pascal Testroet: Note 3: Chancenlos gegen den 1,94-m-Hünen Sané und auch im Laufduell meist einen Schritt zu spät. Vergibt Chance zum 2:0 (51.). Stefan Kutschke: Note 3: Seine Kopfballstärke hilft gegen Hannovers Bemühen um den Anschlusstreffer. Verpasst jedoch das 3:0 (74.) und provoziert die Rote Karte für Sané (79.). Manuel Konrad: Note 3: Viertes Spiel, vierte Einwechslung. Als Absicherer eine Bank. Nicht zu bewerten: Niklas Kreuzer. (SZ/-yer)

Das Foul an ihm ermöglicht jedenfalls erst den Freistoß in der 18. Minute von der rechten Seite, den Stefaniak mit dem rechten Fuß rechts an der Mauer vorbei ins rechte obere Toreck zirkelt – nach Hinweis von Gogia übrigens. „Er kennt ihn ja“, erklärt Stefaniak danach und meint Hannovers Torwart Philipp Tschauner, mit dem Gogia vor Jahren mal gemeinsam beim FC St. Pauli gespielt hat. „Ich wusste also, dass der Torwart mit einer Eingabe auf die kopfballstarken Spieler gerechnet hat. Viel besser kann man den nicht schießen“, sagt Stefaniak und verrät außerdem, diese gewagte Freistoßvariante schon im Training mal gegen Patrick Wiegers geübt zu haben – mit dem Pfosten als Endstation.

Diesmal klappt es besser, genauso wie der Fernschuss von Ballas. Nach einem Eckstoß und der zu kurzen Abwehr der Hannoveraner liegt der Ball vor seinen Füßen, der Innenverteidiger kann in der 57. Minute also gar nicht anders. Dass der kapitale Treffer aus gut 20 Metern einher geht mit seinem sichtlich gestiegenen Selbstbewusstsein, glaubt der Neuzugang jedoch nicht. „Wenn man so frei steht, sollte man schießen. Nicht nur, wenn die Formkurve nach oben steigt“, meint Ballas, was Gogia bei einem eigenen Tor nicht anders formuliert hätte. Doch das und damit also die Krönung seiner starken Leistung bleibt ihm in der 69. Minute verwehrt. Diesmal hat Hannovers Torwart die Fingerspitzen am Ball – und Gogia damit trotzdem nur bedingt ein Problem. „Wir haben drei Punkte, das ist wichtig. Aber natürlich kann ich den reinmachen“, sagt er.

So befindet sich Dynamo trotz des 2:0-Vorsprungs bis zum Schlusspfiff im Zwiespalt. Einerseits scheint der nahende Sieg nur eine Frage der Zeit zu sein – weil Hannover zunehmend glücklos agiert und zudem verzweifelt an der kompakten Dresdner Defensive sowie den eigenen Unzulänglichkeiten. Die Statistik spricht in Sachen Ballbesitz (60:40) schließlich für die Gastgeber, die Mehrzahl der Zweikämpfe verlieren sie jedoch (49:51). Und von ihren vielen Schüssen gehen die meisten neben das Tor (elf von 23). Den Rest wehrt Marvin Schwäbe meist problemlos ab.

Viele Chancen vergeben

Dass es spannend bleibt, liegt vielmehr an Dynamos vielen vergebenen Chancen. Schon nach 14 Minuten hätte Aias Aosman treffen müssen, und nach der Pause verpassen Pascal Testroet (51.), Andreas Lambertz (59.), Stefan Kutschke (74.) und eben Gogia die vorzeitige Entscheidung. Der Sieg sei dennoch alles anders als ein Glückstreffer, versichert der Mann des Spiels. Er habe jedenfalls nicht erst nach dem 2:0, sondern schon vorm Spiel daran geglaubt. „Ich war bereit und wollte mein Bestes geben. Das habe ich gemacht, das hat die ganze Mannschaft gemacht“, betont Gogia.

Kann man so stehenlassen, findet auch Neuhaus. „Um in Hannover 2:0 zu gewinnen, muss man eine starke Leistung bringen. Das haben wir getan“, sagt der stets kritische Trainer zufrieden und erlaubt sogar den Blick auf die Tabelle. Dort wird Dynamo nun als Zweiter geführt.

