Dynamos Erfolgsgeschichten

Das sind mal zwei gute Geschichten. Oder besser drei, denn das Ergebnis gehört ja auch dazu. Dynamo Dresden gewinnt das Testspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart mit 2:1. „Es tut immer gut, wenn man gewinnt“, sagt Uwe Neuhaus. „Die Mannschaft hat schon gespürt, dass es kein x-beliebiges Testspiel war.“ Der Trainer verpasst es aber nicht, hinterher darauf hinzuweisen, dass der Gegner noch früh in der Vorbereitung steckt und zur Pause fast komplett gewechselt hat. Da lagen die in Schwarz-Gelb spielenden Dynamos noch mit 0:1 zurück, Daniel Ginczek stand nach einem Konter völlig frei vor Torwart Marvin Schwäbe und traf per Kopf.

Doch dann kam der Seitenwechsel, mit dem sich auch die Spielanteile verschoben. Philip Heise erkannte blitzschnell, dass Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler weit vor seinem Tor stand, zu weit, wie sich zeigen sollte. Denn Dynamos Linksverteidiger zirkelte den Ball aus gut 40 Metern über ihn hinweg. Neuhaus: „Das war ja auch schon sein dritter Versuch in den Testspielen, irgendwann muss es ja mal klappen.“ Und im Ernst: „Er hat das Auge und die Technik dafür.“

Das ist nur ein Teil der guten Nachricht, der wichtigste aber: Heise bleibt. Ralf Minge verkündete unmittelbar vor der Partie, dass er dem 26-Jährigen am Dienstagabend mitgeteilt habe, dass er in dieser Transferperiode definitiv nicht gehen darf. Und der Sportvorstand schloss gleich alle Leistungsträger in dieses Verbot ein. Die kolportierte Ablösesumme, die Wolverhampton geboten haben soll, stimme auch nicht. Heise habe die Entscheidung akzeptiert und hänge sich voll rein. Was er nicht nur wegen des Treffers gegen Stuttgart gezeigt hat. Getroffen hat auch Lucas Röser - und zwar 21 Sekunden nach seiner Einwechslung. „Das hat er richtig gut gemacht, ein perfekter Abschluss“, lobte Neuhaus den 23 Jahre alten Neuzugang.

Die Skepsis ist trotzdem groß. Okay, für die befreundete Sportgemeinschaft vom Sonnenhof Großaspach hat Röser 14 Tore erzielt, fünf vorbereitet. Das ist zweifellos eine beachtliche Quote, aber eben eine Liga tiefer aufgestellt. Und nun soll er Stefan Kutschke ersetzen, den 16-Tore-Stürmer? Nein, das will er gar nicht. „Kein Spieler ist wie der andere, jeder hat seine speziellen Fähigkeiten“, sagt Röser. Er wirkt entspannt in seinem ersten Interview als Dynamo-Profi, das er am Mittwoch auf der Terrasse des Hotels „Marc Aurel“ in Bad Gögging gibt: zwischen Vormittagstraining und Abendspiel gegen den VfB Stuttgart, bei dem er seine Geschichte im besten Sinne abrundet.

Röser spielt Fußball, seit er sich auf den Beinen halten kann, wie er sagt. Wenn der Vater und die beiden älteren Brüder im großen Garten am Haus in Ludwigshafen gekickt haben, wuselte er mit rum. Inzwischen hat es in der 3. Liga einige Male ein Bruder-Duell gegeben, und Lucas erzählt stolz, dass er gegen Martin, 26 Jahre, und den Halleschen FC vorige Saison zweimal gewonnen hat. Und die familieninterne Torjägerliste anführt.

Doch diese Begegnung wird es vorerst nicht mehr geben, denn Lucas Röser steigt auf. Seinen Vertrag in Großaspach, der noch ein Jahr lief, hat er aufgelöst, um zu Dynamo zu wechseln. Wenn er jetzt von einer „geilen Stadt im Hintergrund“ spricht, meint er vor allem die Altstadt, eine Wohnung hat er gefunden, bald zieht auch Freundin Julia zu ihm. Sie wird in Dresden Wirtschaftspädagogik studieren. Für sie und seine Familie formt er beim Jubeln ein Herz, ist aber auch für andere Ideen offen. „Wichtig ist nur, dass die Tore fallen.“

Röser hat nun schon zum zweiten Mal für Dynamo getroffen, nachdem er beim 1:3 im geheim gehaltenen Test gegen den Chemnitzer FC erfolgreich war. Doch den meisten Beifall im kleinen, feinen Stadion von Heimstetten bei München bekommt der Angreifer in der 81. Minute, als er an der Torauslinie den Stuttgarter Verteidiger Alexander Groiß attackiert, den Ball gewinnt und einen Freistoß herausholt. Er beschreibt sich selbst als einen Stürmer, der mitspielen will, dem Ball öfter entgegengeht und dann den Lauf in die Tiefe macht. Obwohl er nur 1,84 Meter groß ist, gilt er auch als kopfballstark. „Meine Sprungkraft ist sehr gut“, sagt er.

Trotzdem ist es etwas anderes, sich gegen die meist kantigen Verteidiger in der zweiten Liga durchzusetzen. Er habe Respekt davor, freue sich aber darauf, meint Röser zu der Herausforderung. „Ich bin überzeugt, dass ich es fußballerisch drauf habe, auch wenn es stärkere Gegner und bessere Einzelspieler sind - auch im eigenen Team.“ Im Moment ist Pascal Testroet sein einziger Mitbewerber um die eine Position in der Spitze, beide wohnen im Trainingslager in einem Zimmer. „Das passt alles.“ Und selbst wenn ein Dritter kommen sollte, wovon auszugehen ist, müsse man den Konkurrenzkampf „im Sinne der Mannschaft führen“.

Druck mache er sich nicht, erst recht nicht wegen eines möglichen Vergleiches mit Kutschke, den er an seinem zweiten Abend in Dresden beim Abendessen kennengelernt hat. „Er ist ein feiner Kerl, hat mir alles Gute gewünscht.“ In Röser einen Ersatz zu sehen, wäre sowieso der falsche Anspruch, was nicht heißt, dass er die Lücke nicht füllen kann: auf seine Weise. Nur weil er aus der 3. Liga kommt und vom Namen her kein vermeintlicher Kracher ist, muss Röser ja kein Schlechter sein.

Bei Dynamo glaubt man an sein Potenzial, hat ihm einen Vertrag bis 2020 gegeben. Dabei kann man sich auch auf eigene Erfahrungen berufen. Nur drei Beispiele: Joshua Kennedy 2004 vom 1. FC Köln, Justin Eilers 2014 vom VfL Wolfsburg und letztlich auch Kutschke im Januar 2015 vom 1. FC Nürnberg kamen zwar von namhaften Vereinen, hatten ihre Tore dort aber in der zweiten Mannschaft erzielt.

Niklas Hauptmann ist aufgrund anhaltender Adduktorenbeschwerden wieder zurück nach Dresden gefahren, um sich dort eingehend untersuchen zu lassen.

