Spielbericht Dynamos Drama Die Dresdner vergeben in Sandhausen die späte Ausgleichschance und verlieren gleich zwei Spieler für die nächste Partie.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Sandhäuser Markus Karl schlägt den Ball kurz vor der Linie und Lucas Röser weg. In der Nachspielzeit hat Dynamo die größten Torchancen. © Fotostand/Welle Der Sandhäuser Markus Karl schlägt den Ball kurz vor der Linie und Lucas Röser weg. In der Nachspielzeit hat Dynamo die größten Torchancen.

Der aufgebrachte Haris Duljevic wird von den Ärzten abgeführt.

Aus, das Spiel ist aus. Gerade hatte Dynamo noch eine große Chance, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Und Peniel Mlapa ist sich sicher, dass der Ball reingegangen wäre. „Das ist sehr bitter“, sagt der Togoer, der vor der Linie steht und damit im Weg beim Schuss von Manuel Konrad. Es bleibt beim 0:1, die Dresdner verlieren in Sandhausen. Es ist das dramatische Ende einer Partie, die über weite Strecken nur gähnende Langeweile bot.

Bis es in der 54. Minute den ersten echten Aufreger gibt, und das ist bezeichnenderweise keine Torchance, sondern ein Foul im Mittelfeld. Haris Duljevic trifft Tim Kister, der auch mal für die Schwarz-Gelben spielte, mit dem hohen Bein im Brustbereich. Schiedsrichter Benedikt Kempkes zieht die Gelbe Karte – und die Rote hinterher. Beide Verwarnungen seien vertretbar gewesen, in der Konsequenz also auch der Platzverweis, meint Uwe Neuhaus. Dynamos Trainer kritisiert jedoch das zweierlei Maß, mit dem der Unparteiische die Fouls bestraft. Tatsächlich war Duljevic gleich in der Anfangsphase drei-, viermal hart attackiert worden, hatte einen Pferdekuss im Oberschenkel bekommen. Übeltäter Philipp Klingbeil stand deshalb unter Beobachtung, jedenfalls hat das Kempkes gesagt, durfte aber munter weitermachen.

Plötzlich in Unterzahl, gerät Dynamo unter Druck, und schließlich kommen die Sandhäuser einmal durch. Denis Linsmayer steht in der Mitte frei und lässt dem wenig geprüften Markus Schubert im Dresdner Tor keine Abwehrchance. Bis dahin war Neuhaus‘ Plan zumindest teilweise aufgegangen. Er bot mit Mlapa und Lucas Röser zwei Stürmer auf, womit er auch seinen Kollegen Kenan Kocak überraschte. Doch mit der vermeintlich offensiveren Aufstellung war eine defensive Einstellung verbunden. Anders als im Hinspiel, als Sandhausen konterte und mit 4:0 gewann, wollten sie diesmal den Gegner kommen lassen und schnell umschalten.

Das Dynamo-Zeugnis: Die Überzeugung fehlt zurück 1 von 14 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Markus Schubert:Note 3: Verlebt eigentlich einen ruhigen Nachmittag, denn geprüft wird er kaum – und ist dann beim Gegentor machtlos. Paul Seguin: Note 4: Hat zwar in der ersten Halbzeit gute Szenen im Offensivspiel, schöpft sein Potenzial aber nicht aus. Muss kurz vor Schluss für Aosman runter. Marcel Franke: Note 3: Zeigt sein Können, als er Klingmann in höchster Not den Ball vom Fuß nimmt (30.). Auch sonst immer auf der Höhe. Florian Ballas: Note 3: Der Kapitän steht hinten sicher und hat vorne die erste Gelegenheit. Doch sein Kopfball landet in den Armen von SV-Keeper Schuhen (15.) Philip Heise: Note 4: Die gefürchtete Kombination mit seinem Vordermann bringt nur einmal Gefahr. Über seine Seite fällt dann der entscheidende Treffer. Manuel Konrad: Note 3: Als Zweikämpfer gefragt. Steht meist richtig und verhindert Gislasons Konter (64.). In der Schlussphase der Antreiber. Erich Berko: Note 3: Ist hinten und vorne zu finden. Sein Schuss wird geblockt (36.). Sorgt auch in Unterzahl immer wieder für Entlastung. Niklas Hauptmann: Note 4: Er läuft viel und versucht, mit seinen Ideen das Spiel zu beleben, das gelingt jedoch nur eingeschränkt. Haris Duljevic: Note 4: Wird oft gefoult, langt selbst auch zweimal hin. Versucht, mit seinen Dribblings Lücken zu reißen, aber läuft sich meist fest. Lucas Röser: Note 4: Beweglicher als sein Nebenmann, kommt aber auch nur auf einen Torschuss. Als Duljevic-Ersatz auf dem Flügel nicht richtig eingesetzt. Peniel Mlapa:Note 4: Gewinnt die meisten Zweikämpfe seines Teams, effektiv ist das aber nur, als er nach Duljevics Platzverweis auch hinten aushilft. Niklas Kreuzer: Note 3: Kommt für Berko und bringt noch einmal etwas Schwung in die dezimierte Offensive. Vor allem seine Freistöße sorgen für Gefahr. Nicht zu bewerten: Aias Aosman. (cdh)

Letzteres ist weniger gut gelungen. „Wir haben geduldig und diszipliniert gespielt, waren in den Zweikämpfen präsent“, sagt Manuel Konrad, er räumt jedoch ein: „In der Offensive hat unser Spiel ein bisschen gelitten.“ Die langen Bälle kamen zu selten an und meist postwendend zurück, die beiden Spitzen hingen, wie es so unschön heißt, in der Luft. Den ersten Abschluss aus dem Spiel heraus hat Röser in der 40. Minute, sein Schuss geht drüber.

Gefährlich werden die Dresdner erst wieder, als sie der Mut der Verzweiflung nach vorn treibt. Vor allem Konrad treibt an – und kommt nach Freistoß von Niklas Kreuzer zum Kopfball. Den hält SVS-Torwart Marcel Schuhen großartig (88.). Nachspielzeit. Aufgeben gilt nicht. Freistoß von links, wieder Kreuzer. Doch Markus Karl rettet vor der Linie, der Ball landet bei Konrad – und seinen Schuss blockt Mlapa ab.

Links zum Thema Gemeinsam meistern

Kein Vorwurf, auch wenn er den sich selber macht. „Unglaublich, dass ich im Weg stehe und er mich anschießt“, sagt der unglückliche Angreifer. „Klar ist das Pech, aber ich denke, wenn ich da nicht im Weg stehe, geht der Ball ins Tor.“ Das bleibt hypothetisch, denn Mlapa stand dort nicht als letzter Mann, auch wenn ihn das direkt nach dem Schlusspfiff nicht trösten kann. „Das wird an mir in den nächsten Tagen noch knabbern, es tut sehr weh.“ Neuhaus glaubt dennoch, dass keine besondere Aufbauarbeit nötig sei. „Natürlich ist es unglücklich, dass er da steht. Aber das war auch ein Pfund von Konrad, so schnell kann man da nicht reagieren“, sagt der Trainer und nimmt den bei den Fans in der Kritik stehenden Unglücksraben in Schutz.

Hartmann weiter verletzt

Er hat schließlich ganz andere Sorgen, von denen der auf einen Punkt geschrumpfte Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz sicher die größte ist. „Die Tabelle kennen wir alle. Es bringt nichts, drauf zu schauen, wir müssen weiter arbeiten“, sagt Konrad. „Fakt ist, dass jeder weiß, worum es geht.“ Allerdings fehlen im nächsten Heimspiel nicht nur Duljevic und wohl weiter Marco Hartmann, der wegen seiner Oberschenkelverletzung weiter ausfällt. Gegen Bochum muss auch Florian Ballas gesperrt pausieren. Der Verteidiger sieht seine fünfte Gelbe Karte, aber nicht etwa für ein Foul, sondern für ein verbales Vergehen.

So hat es Kempkes bewertet. Ballas selbst sieht das freilich ganz anders. Er wollte, wie er sagt, „ganz normal den Dialog suchen“, wozu er als Kapitän berechtigt sein sollte. „Ich weiß, dass auch das Schiedsrichtergespann keine einfache Aufgabe hat“, meint der 24-Jährige. „Aber ich habe mich maßlos darüber geärgert, mit welcher Arroganz sie teilweise auftreten. Wir sollten in einem gepflegten Umgangston miteinander umgehen.“

Der Schiedsrichter hat zweifellos seinen Teil dazu beigetragen, ihm die Schuld an der Niederlage zuzuschreiben, wäre jedoch verkehrt. Bei aller beabsichtigten Zurückhaltung haben den Dresdnern die Überzeugung und dadurch das Tempo gefehlt, das veränderte System erfolgreich umzusetzen. Sie spielen mehr zurück als nach vorn. Das Pech in den letzten zwei Aktionen kommt dazu, und die sind tatsächlich „symptomatisch für unser Spiel im Moment“, wie Neuhaus findet: „Eine total engagierte Mannschaft, der das Durchsetzungsvermögen ein bisschen fehlt.“

zur Startseite