Dynamos Demut

Geschäftsführer Michael Born (l.) und Aufsichtsratschef Jens Heinig sind sich beim Ziel einig. © robert michael

Der Zeitpunkt ist gut gewählt. In der Winterpause hat der Fußballfan genügend Zeit, die Tabelle mal etwas genauer zu studieren, kann sich ausrechnen, was denn noch so möglich ist in der Rückrunde. Fünf Punkte nur hinkt Dynamo einem Aufstiegsplatz hinterher. Das ist einholbar, der Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga zumindest nicht ausgeschlossen. Nimmt man noch die wirtschaftliche Seite hinzu, der zurückgezahlte Kölmel-Kredit, die Schuldenfreiheit, die hohen Zuschauerzahlen und die ab kommender Saison steigenden TV-Gelder, summiert sich ein Bild, das Anlass zur Euphorie geben könnte.

Und genau das möchten die Dynamo-Oberen vermeiden. Deshalb luden sie zu einem Hintergrundgespräch in die Geschäftsstelle, bei dem wenig Neues verkündet wurde, dafür aber eine Botschaft: Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen ist die Etablierung in der zweiten Liga das alleinige Ziel, ein Aufstieg in den kommenden Jahren dagegen Fantasiererei und eigentlich unmachbar. „Wir müssen uns daran orientieren, welche Möglichkeiten wir haben und welche die anderen Vereine“, erklärt der Aufsichtsratschef Jens Heinig. „Gemessen daran wäre es schon ein riesiger Erfolg, wenn wir gut in der zweiten Liga unterwegs sind.“ Dies ist vor allem an die Fans gerichtet, deren gewaltiger Enthusiasmus auch gewaltige Stimmungsausschläge verursacht, die Heinig launig so umschreibt: „Nach drei Siegen sind wir schon in der Champions League und nach drei Niederlagen faktisch abgestiegen.“

Derzeit ist Dynamo Tabellensiebenter. Die beiden Geschäftsführer werfen eine Menge Zahlen an die Wand, die zeigen sollen, dass dies nicht nur aus sportlicher Sicht ein erstaunliches Zwischenergebnis ist. „Wir hinken dem Ligadurchschnitt hinterher“, fasst Sportdirektor Ralf Minge die Tabellen zusammen. Was auf zwei Punkte nicht zutrifft: Bei den Zuschauereinnahmen und dem Fanartikelverkauf bewegen sich die Dresdner an der Spitze.

Auf der Minusseite ist man ganz schnell bei der Dauerbaustelle Stadionverträge angekommen. Abzüglich des Zuschusses von der Stadt gibt der Verein 7,9 Millionen Euro pro Saison für die Spieltagsaufwendungen aus, wovon ein Großteil auf die Stadionmiete entfällt. Dies sind 2,7 Millionen Euro mehr als im Ligaschnitt.

„Die Verträge schwächen unsere Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer Michael Born. Dies trifft auch auf die Verteilung der Fernsehgelder ab der neuen Saison zu. Die bevorzuge ehemalige Erstligisten überproportional, kritisiert Born und rechnet das am Beispiel Hannover 96 vor. Die Niedersachsen können 2017/18 mit einer Steigerung um 85 Prozent auf 22,1 Millionen Euro rechnen, Dynamo dagegen lediglich um 33 Prozent auf 7,2 Millionen Euro. Bei beiden Themen sei man in Gesprächen, man erhofft sich dadurch Verbesserungen, aber keine grundsätzliche Wende.

Was bedeutet, dass der Etat des Profikaders nicht gravierend steigen wird. Knapp acht Millionen Euro dürfen die Spieler in dieser Saison verdienen, der Ligaschnitt liegt bei 9,5 Millionen Euro. „Die wirtschaftlichen Möglichkeiten und der sportliche Erfolg hängen eng voneinander ab“, erklärt Minge. Diese Meinung hat er nicht exklusiv. Sie in Zeiten zu wiederholen, in denen es gut läuft, kann jedoch helfen, wenn es mal wieder kriselt.

Was der Nachmittag nicht verriet, ist, wie man das wirtschaftliche Hinterhinken hinter der Konkurrenz beenden möchte – außer mit Kontinuität in den diversen Gremien und sportlicher Kontinuität. Der naheliegendste wäre, das häufig ausverkaufte DDV-Stadion zu vergrößern. Der Bauherr und Betreiber, die Düsseldorfer BAM Sports GmbH, denkt über eine Erweiterung nach, hatte Geschäftsführer Axel Eichholtz der SZ bestätigt.

Laut einer ersten Studie, die den Einbau eines zweiten Ranges vorsieht, würde die Kapazität von derzeit 32 000 auf 40 000 bis 45 000 Zuschauer steigen. Sie war laut Heinig jedoch „von den Kosten nicht darstellbar“ gewesen. „Es muss bezahlbar bleiben, auch nach einem Abstieg in die 3. Liga“, verdeutlicht Born. Das Grundproblem: Bei dem 2009 eröffneten Stadion war ein Ausbau nie vorgesehen, er ist somit extrem kostspielig.

Der Einstieg eines Investors in eine ausgegliederte Spielbetriebs-GmbH könnte die finanziellen Nachteile mit einem Schlag beenden. Diesen Schritt schloss Born gegenüber der SZ jedoch bereits kategorisch aus: „Dynamo bleibt ein mitgliedergeführter Verein.“ Der muss sich wohl noch einige Zeit in Demut üben.

