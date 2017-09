Dynamos Debütanten Vor 50 Jahren spielten die Dresdner erstmals im Europapokal – beim Treffen im Steyer-Stadion erzählen sie Anekdoten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Es ist wie bei einem Klassentreffen nach 50 Jahren. Mit dabei sind unter anderen Gerhard Prautzsch, Steffen Engelmohr, Roland May und die damalige Mannschaftsärztin Gisela Passehr (v. l.) sowie Uwe Ziegler, der das Sondertrikot unterschreibt (r.). © Matthias Rietschel Es ist wie bei einem Klassentreffen nach 50 Jahren. Mit dabei sind unter anderen Gerhard Prautzsch, Steffen Engelmohr, Roland May und die damalige Mannschaftsärztin Gisela Passehr (v. l.) sowie Uwe Ziegler, der das Sondertrikot unterschreibt (r.).

20. September 1967, Dresden, Heinz-Steyer-Stadion: Die Kapitäne Bernd Hofmann (l.), der 2013 gestorben ist, und John Greig führen die Mannschaften auf den Platz.

Mancher ist nicht mehr so gut zu Fuß, aber dabei sein wollten sie alle. Es ist wie ein Klassentreffen am Mittwochnachmittag im Heinz-Steyer-Stadion. Hier hatten sie am 20. September 1967 gegen die Glasgow Rangers gespielt, es war die Premiere für Dynamo Dresden im Europapokal. Es stand 0:1 nach einem Treffer von Alex Ferguson – und Steffen Engelmohr zur Einwechslung bereit. „Plötzlich haut Dieter Riedel den Ball unter die Latte“, erinnert er sich an den Treffer zum Ausgleich in der 66. Minute.

Mit dem Tor platzte jedoch für Engelmohr der Traum von einem internationalen Einsatz, denn Trainer Manfred Fuchs änderte sofort seine Pläne. „Ich durfte mich wieder hinsetzen“, erzählt der 76-Jährige. „Auf der einen Seite konnte ich ihn verstehen, auf der anderen war es für mich natürlich eine verpasste Chance.“ Es blieb beim 1:1 im Hinspiel, ein beachtliches Ergebnis gegen den schottischen Spitzenklub, wie Meinhard Hemp nach wie vor findet. „Es waren 40 000 Zuschauer im Stadion, eine klasse Atmosphäre“, erinnert er sich.

Anschließend hätten die Gäste gefragt, wo man denn in der Stadt noch etwas trinken könne. „Wir haben sie in eine Bar am Altmarkt eingeladen, und sie versprachen: Wenn ihr nach Glasgow kommt, kriegt ihr, was ihr wollt. Und dann waren sie nach dem Rückspiel schnell verschwunden.“ Hemp, der Dauerläufer, ist auch auswärts mit von der Partie. Diesmal sind die Rangers spielerisch überlegen. Trotzdem kommen die Dresdner der Sensation nahe, denn Hans-Jürgen Kreische gelingt in der 89. Minute das 1:1. Ob sie in der Verlängerung gewonnen hätten? „Schon möglich“, meint der 74 Jahre alte Hemp.

„Ein bisschen naiv“

Aber es kommt nicht dazu. John Greig trifft im Gegenzug für die Schotten. „Wir waren ein bisschen naiv“, sagt Hemp – und erklärt: „Wir sind an die Mittellinie gerannt, statt das Spiel zu verzögern, wie es heute üblich ist. Das hatten wir früher gar nicht drauf. Wenn du gefoult wurdest, bist du hoch und hast weitergemacht. Nicht wie heute! Da bleiben sie ein paar Minuten liegen, und wenn sie dann doch weitermachen, siehst du nicht, dass sie eine Verletzung hatten. Das gefällt mir nicht.“

Hemp ist zu seiner aktiven Zeit ein Dauerläufer im Mittelfeld und bleibt Dynamo auch danach verbunden: als erfolgreicher Nachwuchstrainer. Als sich die Schwarz-Gelben 1999/2000 unter dem Niederländer Cor Pot in der Oberliga blamiert hatten, übernahm er die erste Mannschaft als Interimscoach und blieb danach als Assistent von Christoph Franke. Im Europapokal hat er sechs Spiele bestritten, die erste Reise ins „kapitalistische Lager“, wie er sagt, bleibt unvergessen. „Es hieß ja, nur im Sozialismus sei es schön, aber was wir dort gesehen haben, war eine andere Welt.“

Sie hätten in Glasgow bleiben können, sagt Hemp. „Aber wir hatten doch alle Familie, keiner ist auf die Idee gekommen.“ Außerdem stimmte der Zusammenhalt. „Es war ein schönes Gefühl, in dieser Mannschaft zu spielen“, erzählt Uwe Ziegler. „Es war einer auf den anderen abgestimmt, jeder hat sich für jeden aufgeopfert.“ Der 74-Jährige war vor allem fasziniert von der Stimmung im Glasgower Ibrox-Park. „Das kannten wir so damals in Deutschland noch nicht. Die Fans waren emotionaler, haben ihre Truppe absolut nach vorne gepeitscht.“

Ob er sich über das schnelle 1:2 und das unglückliche Ausscheiden ärgert? „Wissen Sie“, sagt Ziegler, „im Fußball ist vieles ärgerlich. So etwas wird immer wieder passieren – vor 50 und auch noch in 100 Jahren.“ Am Abend hat auch er das Spiel der Dynamos von heute im DDV-Stadion gegen Arminia Bielefeld gesehen. Die Partie war erst nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe beendet, aber grundsätzlich meint Ziegler: „Die Stimmung ist besser als damals, die fußballerische Qualität weniger.“

Der Traum vom Europapokal, von dem die Fans singen, er ist nicht wirklich greifbar für die Altinternationalen. Und auch Präsident Andreas Ritter meint: „Wir sollten uns realistische Ziele stecken.“ Und das heißt eben, sich in der zweiten Liga zu etablieren. „Selbst wenn wir es irgendwann schaffen, in die erste Liga aufzusteigen, wird es schwer, uns dort im unteren Drittel festzubeißen. Bei der momentanen finanziellen Entwicklung im Fußball kann ich mir nicht vorstellen, dass wir mit unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten ganz oben angreifen können.“

Umso wichtiger sei es jedoch, die Tradition zu pflegen. Die 1967-er sind der Einladung gerne gefolgt. „Ich finde es toll, dass sich der Verein an uns erinnert“, sagt Roland Mai. „Ich wurde gesucht und gefunden.“ Jens Genschmar, als Dynamo-Fan ein Forscher und Sammler in Sachen Vereinsgeschichte, hat die Beteiligten von einst ausfindig gemacht. „Wir treffen uns als alte Freunde – das ist etwas Wunderbares“, meint Ziegler. Er war erst mit 22 von Motor Cossebaude zu Dynamo gekommen. Weil mit Wolfgang Pfeifer ein Stammspieler ausfiel, durfte der Ersatzmann im Europapokal ran. „Das war für mich als junger Mann ein tolles Erlebnis.“

Dresden zur Messestadt erklärt

Dass es überhaupt dazu kommen konnte, ist Sir Stanley Rous zu verdanken. Der damalige Präsident des Weltverbandes Fifa war zuvor zu Besuch in Dresden. Manfred Scheler, Vorsitzender des Rates des Bezirkes, und Dynamo-Präsident Erich Jahnsmüller fragten ihn, ob man nicht im damaligen Messecup starten könnte, der eigentlich nur Messestädten vorbehalten war. Der Engländer stimmte zu, akzeptierte das Hygienemuseum als messeähnliche Einrichtung. Allerdings musste Dynamo ins größere Heinz-Steyer-Stadion. Wegen des fehlenden Flutlichtes begann die Partie bereits 16 Uhr. Wenig später begann im heutigen DDV-Stadion der Bau der „Giraffen“, die am 3. September 1969 zum ersten Mal leuchteten.

Der Einstand im Europapokal war nur ein vorläufiger Höhepunkt, denn Dynamo verpasste in der gleichen Saison den Klassenerhalt in der DDR-Oberliga. Erst nach dem Wiederaufstieg im Jahr darauf begann die Glanzzeit – bis 1991 folgten 96 weitere Spiele im Europapokal. Fortsetzung folgt? Meinhard Hemp lacht. „Natürlich gehört Dresden in die Bundesliga, aber ich wäre zufrieden, wenn Dynamo diese Saison wieder sorgenfrei in der zweiten Liga bleibt.“

