Dynamos Auserwählte

Marvin Stefaniak gab gegen die Slowakei sein Debüt für die deutsche U21-Auswahl. © Thomas Eisenhuth

Er hofft, dass es gereicht hat. Für die Fans war Marvin Stefaniak sowieso der Beste. Mit 77,1 Prozent erhielt der Dresdner mit Abstand die meisten Klicks bei der Abstimmung auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes. Es liegt nahe zu vermuten, dass viele Dynamo-Anhänger für ihn gestimmt haben. Der vom DFB-Sponsor Coca Cola ausgelobte Titel „Spieler des Spiels“ nach dem 3:0 gegen die Slowakei ist also eher kein Indiz dafür, dass Stefaniak auch am Dienstag in der EM-Qualifikation gegen Finnland in der Startelf steht.

Eine Halbzeit lang durfte sich der offensive Mittelfeldspieler am Freitagabend bei seinem Debüt in der U21-Auswahl zeigen, und das tat er mit einigen gelungenen Aktionen. „Klasse Mannschaft in einem hochprofessionellen Umfeld“, postete er seine Eindrücke. Mit Marvin Schwäbe gehört ein weiterer Dynamo-Profi zum Aufgebot des neuen Nachwuchstrainers Stefan Kuntz. Zudem hat Kapitän Maximilian Arnold in der Jugend schwarz-gelb getragen, bevor er mit 15 nach Wolfsburg gewechselt ist.

Jung und entwicklungsfähig

So viele Auserwählte hatte Dynamo schon lange nicht mehr. Außerdem stand Markus Schubert für die U19 beim 0:1 gegen Russland im Tor. „Darauf sind wir unheimlich stolz“, sagt Ralf Minge. In den Nominierungen, meint der Sportvorstand, spiegele sich ein Gesamtprodukt wider aus Nachwuchsförderung, Trainerteam und Management. „Dahinter steckt ja eine Idee.“ Nach dem Abstieg vor zwei Jahren leitete Minge eine Kurskorrektur bei Dynamo ein, setzt vorwiegend auf junge, entwicklungsfähige Spieler – auch bei Neuverpflichtungen wie Schwäbe.

„Wir waren schon vor einem Jahr an ihm dran, hatten ihn seitdem auf dem Zettel“, verrät Minge, räumt aber ein: „Dass es jetzt zustande kam, war sicher der Tatsache geschuldet, dass wir mit Gladbach wegen Janis Blaswich in einer Sackgasse gelandet sind.“ Die Nummer eins der Aufstiegssaison sollte für ein weiteres Jahr ausgeliehen werden, was an der geforderten Gebühr von bis zu 200 000 Euro scheiterte.

Bezogen auf Schwäbe, der bei der U20-WM 2015 in Neuseeland Stammtorwart war, fügt Minge hinzu: „Wir sind definitiv nicht unglücklich mit der Entscheidung.“ Anders als Stefaniak kam der Keeper gegen die Slowakei noch nicht zum Zuge, der Schalker Timon Wellenreuther und Jannik Huth aus Mainz hielten je eine Halbzeit. Allein, dabei zu sein im Kreise der Besten ihres Alters, ist für die Jungs aber eine sehr wichtige Erfahrung.

Allerdings sollte die Belastung nicht zu hoch werden. „Man muss schon aufpassen, denn es gibt in dem Entwicklungsalter sehr sensible Phasen“, sagt Minge – und er kann aus eigener Erfahrung als U19-DFB-Trainer sprechen. Sein Beispiel: der Gladbacher Julian Korb. „Er hatte schon mit den Profis trainiert, bei der U23 und den Junioren gespielt, die Abiturprüfungen kamen obendrauf – bis er wegen einer Lungenentzündung zwei Wochen im Krankenhaus lag.“

So etwas soll Stefaniak nicht passieren. Deshalb hat der 21-Jährige im Mai eine sehr reizvolle Einladung ausgeschlagen. Er hätte mitspielen dürfen, als die U20-Auswahl in der Vorbereitung auf die EM den Weltmeister testete. „Marvin hatte vorher mit kleineren Blessuren zu kämpfen. Deshalb haben wir gemeinschaftlich entschieden, abzusagen“, erzählt Minge. Er stimmt sich dabei sowohl mit Uwe Neuhaus bei Dynamo als auch mit den Verbandstrainern ab. „Man muss jedes Mal abwägen: Macht es Sinn oder schadet es dem Spieler eher?“

Absagen sollen aber die Ausnahme bleiben, denn grundsätzlich sei jede Berufung eines Spielers für eine Nationalelf „tolle Werbung für den Verein“.

