Dynamos Aosman zwei Jahre jünger als angenommen

Aias Aosman ist plötzlich zwei Jahre jünger geworden. © Robert Michael

Fußball-Profi Aias Aosman vom Zweitligisten Dynamo Dresden ist zwei Jahre jünger als bisher angenommen. Der Verein bestätigte am Freitag einen Bericht der „Bild“, wonach der Sohn syrischer Flüchtlinge statt der bisher angenommenen 24 erst 22 Jahre alt ist. Vor kurzem ist die Geburtsurkunde des Offensivspielers aufgetaucht, in der das Geburtsdatum 21. Oktober 1994 notiert wurde. „Das ist schon ein tolles Gefühl, plötzlich jünger zu sein. Zum ersten Mal habe ich vor zwei Jahren davon gehört“, zitierte die Zeitung den Offensivspieler.

Hintergrund: Aosman kam mit seinen Eltern im Alter von fünf Jahren aus Syrien nach Deutschland, sie stellten einen Asyl-Antrag. Da für Aosman keine Papiere mehr auffindbar gewesen waren, wurde als Geburtsdatum der 1. Januar 1993 festgelegt.

Bei der Spieltagspressekonferenz der Dresdner vor dem Auswärtsspiel am Sonntag in Aue reagierte Trainer Uwe Neuhaus mit trockenem Humor. „Kann man sich auch 20 Jahre jünger wünschen“, fragte der 57-Jährige lakonisch, um gleich nachzuschieben, mit seinem eigenen Alter doch sehr zufrieden zu sein. Tatsächlich habe er es schon häufiger erlebt, dass beispielsweise afrikanische Spieler älter eingestuft wurden als sie sind. „Die Umstände in diesen Ländern sind schon andere als in Deutschland, wenn es um solche Dokumente geht. Deshalb möchte ich das auch gar nicht bewerten“, betonte Neuhaus.

Für die prestigeträchtige Partie am Sonntag hat Aosmans Verjüngung keinerlei Auswirkung. „Offiziell ist es noch nicht. Dafür müssen die Behörden erst seinen Pass ändern, dann wird das beim Verband gemeldet. Wir begleiten den Prozess intensiv und helfen Aias dabei. Im Moment ist er noch nicht zwei Jahre jünger, zumindest auf dem Papier“, erklärte Dynamos Pressesprecher Henry Buschmann das Prozedere.

Einer der jüngsten Mannschaften in der zweiten Liga bleibt Dynamo so oder so - und auch die Konstellation vorm Sachsen-Derby unverändert. Das Schlusslicht empfängt zwar den Tabellensechsten, doch in Aue tun sich die Schwarz-Gelben schon seit einiger Zeit schwer. Der letzte Sieg datiert vom 30. März 1996. „Ich glaube nicht, dass die 21 Jahre irgendeine Rolle spielen. Uns ärgern schon die Spiele in den letzten anderthalb Jahren, um genügend Motivation aufzubringen“, sagte Neuhaus, der trotz der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Hannover kaum einen Grund sieht, das Personal zu wechseln. „Die Gedanken sind aber noch nicht abgeschlossen“, sagte er und brachte insbesondere die erfahrenen Fabian Müller und Andreas Lambertz als Kandidaten für die Startelf ins Spiel. (szo, dpa)

Dynamos mögliche Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Modica, Jannik Müller, Heise - Hartmann - Berko, Aosman, Hauptmann, Stefaniak - Kutschke.

