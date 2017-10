Dynamoleidenschaft in Hilbersdorf Den Giebel des Hauses hat sich ein Fan mit dem Emblem des Dresdner Fußballclubs versehen lassen. Das Interesse ist groß.

In Sgraffito, einer speziellen Putz-Kratz-Technik, hat sich ein Fußballfan in Arnsdorf-Hilbersdorf seine Begeisterung für Dynamo Dresden am Haus anbringen lassen. © SZ/Anja Gail

Das Dynamozeichen am Giebel von Familie Kuhnt in Hilbersdorf ist nicht zu übersehen. Wer durch den Ort in Richtung Königshain fährt, kommt an dem Grundstück mit der Nummer 81 vorbei. „Die Leute halten an oder fahren noch mal bis zu uns zurück, wenn sie schon vorbei waren, schauen und fotografieren“, erzählt Peter Kuhnt. Selbst ein Busfahrer habe sein Fahrzeug gestoppt. Leute aus dem Dorf und Arbeitskollegen haben ihn angesprochen.

Als die Rüstung am Haus vor wenigen Wochen abgebaut war, ging das los. Das große Interesse von außen hat sich der 41-Jährige dabei selbst eingebrockt. Denn das Emblem seines Lieblingsvereins an der Hauswand ist einer spontanen Idee zu verdanken. Die kam ihm im September, als das Haus neu verputzt wurde. Durch einen Nachbarn, der ein Familienwappen an der Hauswand hat aufputzen lassen, wusste er, dass das Baugeschäft Rachner in Reichenbach diese spezielle Dekorationstechnik zur Bearbeitung von Wandflächen anbietet. Dabei wird das gewünschte Bild nach einer Vorlage in den Putz gekratzt. Das verlangt dem Ausführenden eine gewissenhafte handwerkliche und auch künstlerische Leistung ab. Denn es liegen mehrere farbige Putzschichten übereinander. Um die acht Stunden hat das gedauert. „Das hält jetzt für die Ewigkeit“, ist sich Peter Kuhnt sicher. Die übereinander liegenden Schichten und die räumliche Wirkung kann man auch mit bloßem Auge sehen. Andere Dynamofans lassen sich das Emblem auf dem Dach aufbringen oder pflastern, erzählt Peter Kuhnt. „Bei uns erstrahlt es nun in Sgraffito-Technik am Giebel.“ Das ist bei Weitem nicht die einzige Form, mit der er seiner Begeisterung für den Fußballverein Ausdruck verleiht. Das Auto ist entsprechend bestückt, und am Balkon gibt es einen Fahnenmast. Wann immer es zeitlich klappt, findet sich der Hilbersdorfer auf der Autobahn mit vielen anderen Fans in Richtung Dresden wieder. Bei den Heimspielen versucht er, jedes Mal dabei zu sein. Sein Vater und seine Tochter waren auch schon im Stadion mit. Seit über 20 Jahren geht das jetzt schon so. Als Jugendlicher habe er selbst mal Fußball gespielt. Früher sei er auch zu den Auswärtsspielen von Dynamo gefahren. Aber mit Familie, Haus und Grundstück habe er das doch etwas eingeschränkt, zwinkert er seiner Frau zu. Die trägt das alles mit Humor und einer gewissen Gelassenheit. „Natürlich habe ich erst nicht schlecht gestaunt, als das Symbol an der Wand war“, erzählt sie. So groß hatte sie es sich nicht vorgestellt.

