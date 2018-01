Dynamofans zittern mit Görlitz Mit einem Spruchband beim letzten Heimspiel machten die Anhänger des Fußballzweitligisten auf die angespannte Lage bei Bombardier und Siemens in der Neißestadt aufmerksam.

Auch die Fans von Dynamo Dresden bangen um den Erhalt von Bombardier und Siemens in Görlitz. © nordphoto/Dostmann Lokales

Dresden/Görlitz. Der Kampf um das Siemens-Werk in Görlitz berührt auch Dresden. Beim Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli entrollten die Fans im K-Block ein Spruchband gegen die Schließung des Turbinenwerkes in Görlitz. „Für euch nur ein paar Zahlen im System — für uns die Menschen der Region. Waggonbau und Turbinenwerk in Görlitz erhalten!!!“, stand darauf zu lesen. Derweil nähert sich die Rad-Staffel der Siemensianer München. Montag werden sie in Erlangen erwartet, dem Sitz der Kraftwerkssparte. (szo)

zur Startseite