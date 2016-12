Dynamo zum Auswärtsheimspiel in München Die Schwarz-Gelben spielen am Sonnabend in der Allianz-Arena - und mindestens 15 000 Dynamo-Fans werden sie unterstützen. Das hat genauso Tradition wie gute Ergebnisse.

So sah es in der Allianz-Arena am 9. September 2005 aus. Das mit 66 000 Zuschauern ausverkaufte Stadion war damals fest in der Hand von Dynamo-Fans. Seither haben Fahrten nach München für die Dresdner Anhänger Tradition. © Archiv: dpa

Die erste Frage bei der Pressekonferenz vor dem Spieltag stellt der Pressesprecher selbst, und es ist immer die gleiche. Wie sie denn gelaufen sei, die Trainingswoche, soll Uwe Neuhaus erzählen. Doch diesmal fällt die Antwort des Trainers von Dynamo Dresden knapp aus: „Sehr überschaubar.“ Neuhaus musste mit seiner Mannschaft „den Witterungsbedingungen Tribut zollen“, wie er sagt. Dienstag ein paar Läufe, Mittwoch eine „notdürftige“ Einheit auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Ostra, bei der er vor allem keine Verletzungen riskieren wollte, und Donnerstag das Übungsspiel untereinander im Großen Garten. „Das muss reichen als Vorbereitung auf München.“ Am Sonnabend, 13 Uhr, wollen die Schwarz-Gelben bei den „Löwen“ vom TSV 1860 ihre Erfolgsserie ausbauen und im siebenten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben.

Dabei muss Neuhaus auf drei Stammspieler verzichten. Nach Marvin Stefaniak und Giuliano Modica (beide Muskelfaserriss) fällt auch Niklas Hauptmann (Bänderanriss im Sprunggelenk) länger aus. Für ihn wird Andreas Lambertz in die Startelf zurückkehren, der sich körperlich erholt habe. Außerdem steht Hendrik Starostzik (Adduktorenprobleme) als Alternative für die Abwehr nicht zur Verfügung. Wenigstens für Marco Hartmann, der wegen Kniebeschwerden am Mittwoch pausiert hatte, konnte der Chefcoach Entwarnung geben, der Kapitän wird einsatzbereit sein für das „Auswärtsheimspiel“. In der Allianz-Arena wurde die komplette Südkurve, von der sonst der FC Bayern angefeuert wird, für die Fans der Schwarz-Gelben reserviert, die vermutlich zahlenmäßig mindestens ebenbürtig mit den Anhängern der Sechsziger, denen aber stimmungsmäßig wieder überlegen sein werden.

Das hat nämlich schon eine gute Tradition: Am 9. September 2005 feierten gut 25 000 Dynamo-Fans das 2:1 von Dynamo über 1860 - es war der erste Sieg für eine Auswärtsmannschaft in dem wenige Monate zuvor eröffneten WM-Stadion. Danach gelangen noch zwei Siege (4:2 am 2. Oktober 2011 und 3:1 am 3. November 2013) sowie ein Unentschieden (1:1 am 16. Dezember 2012). Diese Serie will Neuhaus verständlicherweise nicht brechen, seine eigene Bilanz aber ausbessern, denn er selber hat in München noch nie gewonnen. „Aber allein, dass wir 1860 in der Tabelle unten drin steckt und wir oben stehen, oder dass uns 15 000 Fans begleiten, wird nicht reichen.“ Die Unterstützung sei auch Verpflichtung, mit Herz und Leidenschaft in diese Partie zu gehen.

Der Gegner steckt in einer tiefen Krise, und das nicht nur sportlich. Der Investor Hasan Ismaik sorgt mit seiner wilden Personalpolitik für heftige Turbulenzen, auch der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Kosta Runjaic wurde bereits entlassen. Der 45-Jährige war der elfte Trainer, seit der milliardenschwere Jordanier Ende Mai 2011 bei dem deutschen Meister von 1966 eingestiegen ist. Interimscoach Daniel Bierofka hatte bei seinem Einstand kein Glück, die „Löwen“ verloren beim Spitzenreiter in Braunschweig mit 1:2 und haben auf Platz 14 nur einen Punkt Luft zu den Abstiegsplätzen. Daniel Adlung sitzt eine Gelb-Sperre ab.

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe - Kreuzer, Ja. Müller, Ballas, Fa. Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Aosman, Berko - Kutschke.

