Dynamo zum Auftakt gegen Duisburg

Die Dynamo-Fans haben seit Donnerstag wieder etwas, worauf sie sich freune können: der Spielplan der 2. Liga wurde veröffentlicht. © Robert Michael

Dynamo Dresden startet mit einem Heimspiel in die neue Saison. Wie die DFL am Donnerstag bei der Präsentation der Spielpläne für 2017/18 mitteilte, treffen die Schwarz-Gelben am 1. Spieltag Ende Juli im heimischen DDV-Stadion auf Aufsteiger MSV Duisburg. Gegen die Zebras hatten die Dresden bereits in ihrer allerersten Zweitliga-Saison 2004/05 zum Auftakt antreten müssen. Damals gewannen die Dynamos als Aufsteiger nach einem 0:1-Rückstand mit 3:1 gegen die Kicker aus dem Ruhrpott.

Am 2. Spieltag reist das Team von Trainer Uwe Neuhaus zum FC St. Pauli, ehe am dritten Spieltag der SV Sandhausen an der Elbe zu Gast ist. Das zweite Auswärtsspiel bestreiten die Sachsen dann in Bochum. Die genaue Terminierung sei für kommende Woche geplant, teilte der Verein auf seiner Facebookseite mit.

Zur allerersten Begegnung mit dem SV Darmstadt kommt es am 8. Spieltag, dann treten die Dresdner in Hessen an. Ein Wiedersehen mit dem Neu-Ingolstädter Stefan Kutschke gibt es am 10. Spieltag in Dresden, Anfang Dezember steht dann das Sachsenduell mit Erzgebirge Aue an der Lennéstraße an.

Den Saisonabschluss können die Dynamos dann wieder zu Hause feiern. Am 13. Mai 2018 ist mit Union Berlin der ehemalige Arbeitgeber von Trainer Uwe Neuhaus zu Gast.

Hier geht es zum kompletten Spielplan.

