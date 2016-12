Dynamo zieht es in den Süden

Das Wintertrainingslager von Dynamo Dresden wäre beinahe weggespült worden. Ein Hochwasser in der südspanischen Region Malaga hatte Anfang Dezember schwere Schäden angerichtet, forderte zwei Menschenleben. Doch das Hotel und der Trainingsplatz in Marbella, das der Fußball-Zweitligist vom 13. bis 21. Januar nutzen wird, blieben offenbar größtenteils verschont.

Damit fliegen die Schwarz-Gelben zum dritten Mal in Folge in der Winterpause nach Spanien und wie im Vorjahr nach Marbella. Uwe Neuhaus weicht auch da ungern von Gewohnheiten ab, bevorzugte schon zu seinen Zeiten als Union-Trainer die iberische Halbinsel. In der Türkei hatte er schlechte Erfahrzungen mit dem Wetter, der Verpflegung und dem Trubel rund um die Trainingsplätze gemacht. Ohnehin ist Neuhaus kein Freund von ausgedehnten Reisen. Sein Motto: So lang wie nötig, so kurz wie möglich. Acht Tage müssen diesmal reichen. In Marbella bestreitet Dynamo zwei Testspiele, beide gegen Klubs aus der Schweiz: den Zweitligisten FC Zürich und den Erstligisten FC Luzern.

Trainingsauftakt für die Mannschaft ist bereits am 3. Januar, vier Tage später testet sie in Jena gegen den Regionalliga-Spitzenreiter FC Carl Zeiss. In diesem Jahr stehen mit dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Sonntag und dem Super-Regio-Cup am Montag in Riesa noch zwei Termine an. Beim Hallenturnier werden Neuhaus und einige Stammspieler aber bereits fehlen. Der Weihnachtsurlaub will optimal genutzt sein. (SZ)

