Dynamo zerlegt den VfB Nach vier sieglosen Spielen infolge fegen die Dresdner den Bundesliga-Absteiger mit einem 5:0 aus dem DDV-Stadion.

Ein Befreiungsschlag: Dresdens Andreas Lumpi Lambertz (li.) jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit Stefan Kutschke, dem Torschützen zum 1:0. © Robert Michael

Uwe Neuhaus hatte schon vor dem Spiel darauf hingewiesen, dass gegen den VfB Stuttgart „ein Tag nötig sein wird, an dem alles passt, damit wir die Punkte hier behalten“. Das mit dem Anpfiff die Sonne - wenn auch nur kurz - die Oberhand gegen das Herbstgrau gewann, konnte man mit viel gutem Willen schon als ein gutes Zeichen interpretieren. Von seinem Team forderte der Dynamo-Trainer, von Beginn an nah am Gegner zu sein, um ihn nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das gelang, fast 20 Minuten spielte sich das Geschehen nur zwischen den Strafräumen ab.

Erst nach der zweiten Stuttgarter Ecke gab es nach 21 Minuten die erste Gelegenheit für die Gäste, doch Gentner verzog deutlich. Richtig Leben ins Spiel kam vier Minuten später durch Stefan Kutschke. Der Stürmer lief VfB-Keeper Langerak an und kam ihm bei dessen Abschlag zu nah. Gelb. Anschließend verkörperte die Nürnberger Leihgabe die aggressive Spielweise derart, dass es zu mehreren Rudelbildungen kam, bei denen die Stuttgarter mehrfach den Platzverweis für Kutschke forderten.

In der Folgezeit kam Stuttgart zwar stärker auf, doch die erste große Chance des Spiels hatten plötzlich die Schwarz-Gelben. Im Strafraum der Gäste legte sich Aias Aosman den Ball zwar zu weit vor, doch Andreas „Lumpi“ Lambertz kam noch an den Ball und konnte nur mit Mühe am Torerfolg gehindert werden. Nach der anschließenden Ecke aber verloren die Dynamos den Ball. Mané lief allein auf Schwäbe zu und legte den Ball rechts am Keeper, aber auch am Tor vorbei. Das hätte die Gästeführung sein müssen.

Die fiel schließlich fünf Minuten später für die Dresdner. Marvin Stefaniak hatte auf der linken Seite viel Platz und flankte in den Fünfmeterraum, wo sich Kutschke gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte und zum 1:0 traf. Der Auftakt zu verrückten sechs Minuten im DDV-Stadion. Denn nur vier Minuten später nutzte Lambertz eine Unachtsamkeit von Zimmermann und lief allein auf Langerak zu, spielte Doppelpass mit Aosman und beschenkte sich zum 32. Geburtstag mit dem 2:0.

Die Trainerstimmen zurück 1 von 2 weiter Uwe Neuhaus, Trainer Dynamo Dresden: Ich glaube, dass es für uns ein absolut perfekter Tag war. Mit dem 1:0 konnte man von Minute zu Minute das wachsende Selbstvertrauen sehen. Es hat mir imponiert, wie die Mannschaft nicht nachgelassen hat. Wenn es einmal läuft, dann läuft’s. Aber auch wir müssen das Spiel verarbeiten. Nicht dass jemand denkt, dass es jetzt einfach so weiter geht. Hannes Wolf, Trainer VfB Stuttgart: Es tut mir leid, dass so viele Menschen aus Stuttgart enttäuscht nach Hause fahren müssen. Das Spiel war lange ausgeglichen, aber nach dem zweiten Tor haben wir komplett den Faden verloren. Wir haben versucht, es nach der Pause nochmal offensiv anzugehen. Das ist uns nicht gelungen. Ein ganz schwieriger Tag, wir müssen hart arbeiten, damit so etwas nicht noch einmal passiert.

Doch damit nicht genug, nur 120 Sekunden später verwertete Akaki Gogia eine von Kutschke verlängerte Lambertz-Flanke zum 3:0. Als Schiedsrichter Benjamin Cortus schließlich zur Halbzeit pfiff, schien es, als solle es tatsächlich ein besonderer Tag für Dynamo werden.

Um das noch zu verhindern, nahm der Stuttgarter Trainer Hannes Wolf zwei Wechsel vor und ersetzte die bei den Gegentoren indisponierten Klein und Zimmermann offensiv durch Assano und Özcan.

Zwar waren die Gäste nun wieder - wie auch zu Beginn - um die Spielhoheit bemüht, doch offenbar hatten ihnen die Gegentore den Nerv gezogen. Viel zu schnell verloren sie die Bälle an die Dresdner, bei denen Lambertz ab der 62. Minute seinen Geburtstag unangestrengt weiterfeiern durfte. Niklas Hauptmann kam für den von den meisten der 29.906 Zuschauer gefeierten Routinier ins Spiel.

Das Dynamo-Talent hatte wenig später auch die erste Großchance der zweiten Halbzeit. Nach 66 Minuten versuchte er es mit einem Schlenzer von der rechten Strafraumecke, der das Tor nur knapp verfehlte. Das war der Auftakt zu Chancen im Minutentakt für die SGD. Erst lief Kutschke allein auf Langerak zu und konnte erst beim Torschuss gebremst werden. Die anschließende Ecke landete dann bei Nils Teixeira, der den Ball volley in Langeraks Arme beförderte.

Beim nächsten Angriff war dann aber auch der Australier machtlos. Gogia versenkte eine Ablage von Pascal Testroet zum 4:0. Nur drei Minuten später tauschten beide Akteure die Rollen und Testroet beendete seine eigene, seit dem 2. Spieltag andauernde Torflaute und beseitigte mit dem 5:0 endgültig die letzten Zweifel am Dresdner Erfolg. Mit der deutlichen Führung im Rücken kam schließlich noch Erich Berko gegen seinen Jugendverein zum Einsatz.

Die letzten Minuten feiern die Fans den höchsten Zweitliga-Sieg der Dresdner Geschichte.

