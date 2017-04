Dynamo will sich Applaus verdienen Auf seine Anhänger kann sich die SGD verlassen. Trotz aufkommender Ratlosigkeit über die erneut schwache Leistung feierten sie nach Abpfiff ihre Mannschaft. Diese möchte unbedingt etwas zurückzahlen.

Die restlichen vier Saisonspiele wollen sich die Profis von Dynamo Dresden den Applaus ihrer treuen Anhänger wieder redlich verdienen. Es gelte, „einen faden Beigeschmack“ zu verhindern, sagte Sportgeschäftsführer Ralf Minge. So wie beim 0:1 auswärts gegen die SpVgg Greuther Fürth will sich der Aufsteiger auf keinen Fall weiter präsentieren. „Das dürfen wir den Fans die restlichen Spiele nicht antun“, sagte Torjäger Stefan Kutschke.

Noch lange nach dem Abpfiff hatten die rund 2 500 Dynamo-Fans am Freitagabend in Fürth die Mannschaft gefeiert. Trotz des enttäuschenden Auftritts hatten sie die Spieler noch einmal aus dem Kabinentrakt gelockt, um mit ihnen Gesänge anzustimmen. „Das war schon beeindruckend und sicherlich ein Stück Anerkennung für die Saison, was sich die Mannschaft auch verdient hat“, sagte Minge.

Was die Dynamo-Mannschaft in den 90 Minuten zuvor abgeliefert hatte, erinnerte aber erneut nicht daran, was den Aufsteiger diese Spielzeit so stark machte. Wie schon eine Woche zuvor beim glücklichen Remis gegen Fortuna Düsseldorf war das Dresdner Spiel geprägt von unnötigen Ballverlusten und Ideenlosigkeit im Angriffsspiel. Keine Spur vom sicheren Kombinations-Fußball und dem schnellen Umschaltspiel, mit dem sich Dynamo auf Platz fünf der Tabelle spielte.

„Das fühlt sich so an, als wärst du im Abstiegskampf. Es müsste eigentlich das komplette Gegenteil sein“, sagte Kutschke. „Eigentlich müssten wir vor Selbstvertrauen nur so strotzen.“ Einen Torschuss hatte der sechzehnfache Torschütze in Fürth. Die gesamte Mannschaft fand in der Offensive praktisch nicht statt.

Auch Trainer Uwe Neuhaus wirkte nach der achten Saisonniederlage etwas ratlos. Es fehle derzeit an der Lockerheit und der Kreativität in fast jeder Aktion. Der 57-Jährige nahm sein Team aber auch in Schutz und lobte die Gesamtleistung. „Das ist doch nicht normal, als Aufsteiger nach 30 Spielen Platz fünf innezuhaben. Egal was in den kommenden vier Spielen noch passiert, wir haben in dieser Saison so viel erreicht und das lassen wir uns auch nicht nehmen“, sagte Neuhaus.

Es geht dennoch auch um die Ehre - und um Platz fünf. Durch den Sieg rückte Fürth bis auf drei Zähler an die Dresdner heran. Etwa 700 000 bis 800 000 Euro stünden laut Fürth-Präsident Helmut Hack der SpVgg zu, würde sie noch an Dynamo vorbeiziehen. „Wir rechnen in Dresden leise, aber auch wir sind uns dieser Tatsache natürlich bewusst“, hatte Minge den „Fürther Nachrichten“ gesagt. Er hatte aber auch darauf hingewiesen, dass den „Kleeblättern“ aufgrund der langen Ligazugehörigkeit und einem Erstligajahr mehr Geld zukäme. (dpa)

